Calci e pugni a Prato. Operai in sciopero. Aggrediti dai titolari

Le immagini scorrono come un film che Prato e Montemurlo hanno già visto troppe volte: urla, spintoni, calci, pugni, offese. L’aggressione davanti all’azienda ’L’Alba’, di proprietà albanese, in via delle Lame, confine sottile tra i due comuni, è rimbalzato sui social in poche ore. Nel distretto che cuce il glamour del Made in Italy, il copione si è ripetuto.

Da giorni gli operai presidiano il cancello dell’azienda, sostenuti dal sindacato autonomo Sudd Cobas. Il picchetto è un fazzoletto di teloni, sedie pieghevoli, caffè in thermos: la quotidianità ostinata di chi chiede salari giusti, orari regolari, rispetto. L’aria del mattino sa di tessuto e umidità, ma la calma è solo apparente. Poco dopo le otto, raccontano i presenti, la tensione si lacera: la titolare tenta di sciogliere il presidio. "La titolare della fabbrica – denunciano Francesca Ciuffi e Luca Toscano del Sudd Cobas – distrugge i gazebo del presidio sindacale e prende a pugni e calci gli operai. Sono arrivate persone per picchiare i lavoratori dell’Alba srl in sciopero a difesa dei loro posti di lavoro e dei loro diritti. Un lavoratore è rimasto a terra dopo essere stato colpito più volte. L’hanno dovuto portare via in ambulanza".

La conta dei feriti arriva presto: un operaio in ospedale, la titolare soccorsa in codice rosso per un malore. Intorno, il distretto della moda riprende a macinare produzioni. "Ad un anno dall’assalto a bastonate al presidio di Seano – ricorda il sindacato – assistiamo a nuove scene di violenza contro chi esercita il diritto di sciopero. Qui siamo nella filiera dei brand della moda, si producono capi che arrivano a costare anche un mese di stipendio di un operaio. I committenti non pensino di essere estranei. Prato non può più essere la città dei diritti negati e della violenza contro chi sciopera. Facciamo appello a tutta la cittadinanza, alla società civile e alle istituzioni a reagire. Pronti alla mobilitazione".

Dietro i cazzotti c’è la giungla di appalti e subappalti che continua a produrre profitti e precarietà: aziende che chiudono e riaprono sotto altri nomi, contratti che evaporano, diritti che restano sulla carta. La condanna arriva forte dalla Diocesi. Il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, parla di "un segnale definitivo che ci invita a non voltarci dall’altra parte. I diritti dei lavoratori, e in special modo quello di sciopero, vanno tutelati e difesi e sono da condannare tutte quelle azioni volte a intimidire o a zittire un legittimo dissenso di chi lavora". E aggiunge: "Il moltiplicarsi di questi fatti preoccupa e indigna".

Silvia Bini