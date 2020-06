Roma, 23 giugno 2020- "Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti e la mancanza di città iconiche, come Roma e Venezia, capaci di attrarre i fan di Instagram". Così si leggeva sul sito della compagnia aerea EasyJet alla voce "Lamezia", sede del principale aeroporto regionale. Bufera sul portale della compagnia aerea. Per una terra, infatti, che ha città antiche quanto la Magna Grecia e testimonianze artistiche e culturali del suo passato, la descrizione è apparsa offensiva ed è stata poi rimossa.



Prima il link è circolato sui social, poi le prime reazioni: "Descrivere la Calabria come una terra di mafia e di terremoti dalla quale i turisti stanno alla larga e i pochi che arrivano possono ammirare solo delle 'case bizzarre' - scrive Wanda Ferro, parlamentare di FdI - , è di una gravità senza precedenti. Una 'cartolina' del tutto falsa e piena di assurdi pregiudizi, che ha l'effetto di danneggiare l'immagine di una regione che, non solo può offrire ai visitatori un immenso patrimonio di tesori naturalistici, culturali e identitari, quanto oggi è una terra completamene libera dal Covid, ed è pronta ad accogliere in sicurezza turisti e viaggiatori". La descrizione della Calabria, pubblicata sul sito della compagnia britannica, prosegue Wanda Ferro, è un "danno all'immagine della Calabria" e "rischia di avere ingiuste ripercussioni sulle attività turistiche. Per questo andrebbe sospeso immediatamente ogni eventuale rapporto della Regione con la compagnia aerea e andrebbero valutate possibili azioni risarcitorie".

Protesta pure Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva, che su Twitter scrive: "Una sola parola per EasyJet: Vergogna! La Calabria è una terra meravigliosa con persone eccezionali. La Calabria è una terra che accoglie e, con buona pace di chi scrive il contrario, è una regione che non soffre di assenza di turisti. EasyJet deve chiedere scusa e, prima di scrivere di Calabria, dovrebbe documentarsi meglio". Sul punto è intervenuta anche Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle: "La Calabria è una terra meravigliosa che merita rispetto. Basta pregiudizi sul Sud Italia".

#EasyJet rimuova immediatamente questa descrizione offensiva e completamente fuori luogo di #Lamezia. In un momento come questo le nostre eccellenze turistiche vanno tutelate e valorizzate. Tutto questo è inaccettabile pic.twitter.com/kq8xm3u5k1 — Marco Di Maio 🇪🇺🇮🇹 (@marcodimaio) June 23, 2020