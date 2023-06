Calabria, in due scendono dall’auto in panne: investiti e uccisi. Chi erano le vittime

Vibo Valentia, 25 giugno 2023 - Spingevano l’auto in panne sulla statale 713 in Calabria, sono stati investiti e uccisi da una Bmw che transitava sul viadotto dove la loro auto si era fermata. Per Bruno Vavalà di 23 anni e Nicola Callà di 60 anni, non c’è stato scampo.

Feriti anche gli altri due passeggeri che erano a bordo della Peugeot 204. Le vittime di questo incidente avvenuto questa mattina presto - presso il Comune di Simbario - sono due camerieri che avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze. Uno dei due è stato addirittura sbalzato giù dal cavalcavia per la violenza dell’impatto.

La statale 713 ''Trasversale delle Serre'' è provvisoriamente chiusa al traffico. Lo comunica Anas il cui personale è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.