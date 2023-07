Furgone ‘impazzito’ a Cagliari, piomba sui tavolini nell’isola pedonale: 9 feriti

Cagliari, 3 luglio 2023 – Un furgone ‘impazzito’ travolge 15 persone in piena isola pendolale, a Cagliari. E’ successo poco prima delle 14.30, all'inizio di Corso Vittorio Emanuele II, vicino piazza Yenne, angolo via Manno.

Alla guida del camioncino cassonato non c’era nessuno. Il mezzo è scivolato lungo la pendenza piombando sul marciapiede del Corso, fra i tavolini affollati di turisti dei vari locali con dehors. In particolare ha travolto i clienti del Taccas, dopo aver sfiorato quelli della Ex Tipografia, Corso 12, Cavò Bistrot e Gigino's.

Nove i feriti, 7 sono finiti in pronto soccorso, uno con codice giallo. Una quindicina in tutto le persone coinvolte. Ma il bilancio poteva essere peggiore.

Si ipotizza che il veicolo non avesse il freno a mano, né la marcia inserita. Ma ancora non è chiaro come siano andate le cose.

Cagliari, il furgone ha terminato la sua corsa fra i tavolini sul marciapiede di Corso Vittorio Emanuele (Ansa)

Nell’immediato è stato il panico, quando ancora non era chiaro che il furgoncino fosse senza conducente. Il capitano della polizia locale di Cagliari spiega la dinamica: il furgone – su cui sopra campeggia la screitta di una ditta di autonoleggio – era “in sosta nella parte opposta della piazza Yenne, l'ha attraversata senza incontrare ostacoli per poi infilarsi nel marciapiede che a quell'ora era pieno di tavolini e di commensali”, racconta Davide Ullasci.

Seguiranno ulteriori accertamenti per ricostruire eventuali responsabilità. Al momento non risulta che il furgone sia stato sequestrato.