Palermo, padre e figlio di 4 anni cadono dal sesto piano: muore professore universitario

Tragedia della vigilia di Natale a Palermo, dove padre e figlio sono precipitati dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia. Ad avere la peggio è stato l'uomo, 38 anni, che è morto in ospedale. Il bambino di 4 anni è ricoverato al Vincenzo Cervello nel reparto di Pediatria e non si conoscono ancora le sue condizioni.

Ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'accaduto, secondo alcune indiscrezioni qualcuno avrebbe visto il bambino sporgersi pericolosamente dal balcone. A quel punto il padre, professore universitario della facoltà di Ingegneria, nel tentativo di afferrarlo, sarebbe precipitato con lui. Facendo probabilmente da scudo al piccolo nell'impatto. Fondamentali saranno le prossime ore per capire quali potranno essere le condizioni fisiche del piccolo di 4 anni.

Oltre ai sanitari del 118 – intervenuti per cercare di portare le prime cure tanto al padre quanto al bambino -. sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Le forze dell'ordine stanno dando avvio alle indagini proprio in queste ore per cercare di capire cosa possa essere successo.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto entrambi erano ancora vivi: erano caduti sulla tettoia di un ristorante, che ha attutito l'impatto. La dinamica di quello che appare un incidente non è ancora del tutto chiara.

Per questo ad essere fondamentali a questo punto saranno le testimonianze di passanti e vicini di casa, che potrebbero aver visto quello che è accaduto in via Ausonia.