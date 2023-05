Pescara, 13enne cade dalla finestra della classe: volo di 5 metri

Pescara, 9 maggio 2023 – Una ragazza di 13 anni è caduta dalla finestra del secondo piano della sua scuola a Pescara. E’ successo questa mattina alla ‘11 febbraio ‘44’, in strada Colle Pineta. L’allieva è viva: non ha mai perso conoscenza e ora si trova ricoverata con fratture multiple ma nessuna lesione agli organi vitali.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Le prime informazioni sono confuse.

Secondo fonti di agenzia, la ragazza si sarebbe alzata dicendo all’insegnante di voler prendere una boccata d’aria. Sarebbe poi precipitata dalla finestra della sua classe finendo a terra nel piazzale di ingresso della scuola. Un volo di cinque metri.

Sul posto, oltre all’ambulanza medicalizzata che ha prontamente trasportato la 13enne in ospedale, è arrivata la polizia di stato, con la squadra mobile e la Scientifica, per i rilievi. Da capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Il personale della scuola non sta rilasciando dichiarazioni.

Per i compagni di classe della ragazza è stato subito disposto il supporto psicologico: non è chiaro al momento se abbiano assistito alla scena.