Cade sui vetri di una damigiana A tre anni muore dissanguato

di Gabriele Nuti

PECCIOLI (Pisa)

Il silenzio della campagna toscana. Il pianto di una madre che tiene in braccio, stretto più che mai, il secondogenito di due anni. Assieme al marito cammina sul viale dell’agriturismo Canale, accanto all’autofunebre dove è adagiata la bara con il corpo dell’altro figlio di appena tre anni e mezzo. Morto per una disgrazia atroce che ha distrutto la famiglia tedesca in vacanza in Italia. Tilman è deceduto ieri mattina poco prima dell’ora di pranzo a causa delle ferite causate dai cocci di una damigiana. Morto per una emorragia inarrestabile. I soccorritori del 118 hanno fatto di tutto per cercare di fermare il flusso del sangue, ma non c’è stato niente da fare. Un incidente domestico la causa del decesso del bimbo.

Il piccolino, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, era nel lettino con le sbarre quando, all’improvviso, eludendo la sorveglianza del padre e della madre, si è alzato, ha scavalcato le protezioni, è caduto a terra andando a sbattere con la testa in una damigiana che era lì accanto. Il contenitore in vetro si è rotto e i cocci hanno ferito mortalmente il piccolo. I genitori hanno subito cercato di soccorrere il bimbo, hanno chiesto aiuto ai proprietari della struttura. È stato quindi allertato il 112 che ha inviato le ambulanze e l’automedica tramite il 118. Una corsa contro il tempo da parte del medico e dei soccorritori che hanno anche fatto intervenire l’elisoccorso Pegaso per il trasferimento più veloce possibile in ospedale.

Ma tutti gli sforzi, purtroppo, sono stati vani. Il bimbo è morto poco prima delle 14.30 tra le braccia di chi ha cercato in tutti i modi di salvarlo. All’agriturismo Canale sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato tutti gli accertamenti. L’appartamento dove è avvenuta la tragedia è stato posto sotto sequestro per cristallizzare la situazione. Ma non ci sono dubbi che si sia trattato di un incidente. Un terribile incidente domestico dove un piccolo di appena tre anni e mezzo ha perso la vita a migliaia di chilometri di distanza dalla sua casa.

La giovane coppia era arrivata all’agriturismo Canale, a Montelopio di Peccioli, in provincia di Pisa – in mezzo a una campagna bellissima – dalla Germania. Padre, madre e due figli piccoli. Avevano preso in affito uno dei sei appartamenti della struttura ricettiva che si affacciano sulla piscina in mezzo agli ulivi. Un luogo incantato. Immerso nel silenzio, dove il solo "rumore" è il canto degli uccellini. E dove il silenzio, ieri nel primo pomeriggio, è diventato cupo. Rotto solo dalle lacrime. Poco prima delle 18 l’autofunebre ha varcato il cancello dell’agriturismo per trasportare il corpicino del piccolo Tilman alla medicina legale di Pisa, come disposto dal magistrato della Procura di Pisa.