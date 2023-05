Cade mentre fa rafting in gita con la scuola Dispersa una 19enne

Si fanno sempre più flebili le speranze di ritrovare in vita Denise, una studentessa di 19 anni finita nelle acque del fiume Lao, a Laino Borgo (Cosenza), mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di compagni. Secondo una prima ricostruzione, il gommone ha urtato con violenza un masso e quattro ragazzi sono finiti nel fiume. Tre sono stati subito recuperati, mentre di Denise si é persa ogni traccia. Tutti i giovani erano muniti dei previsti dispositivi di sicurezza. Le ricerche (foto) sono proseguite per tutta la giornata di ieri, fino a tardi. La diciannovenne faceva parte di una scolaresca proveniente da Polistena (Reggio Calabria). "Siamo preoccupati e in ansia – ha detto il vicepreside del liceo statale Giuseppe Rechichi, Tonino Bongiovanni – per i nostri ragazzi. La speranza è che i nostri telefoni squillino e ci vengano comunicate notizie positive. Non era la prima volta, tra l’altro, che la scuola organizzava questo tipo di attività e non era mai accaduto nulla".