Cade dal secondo piano a scuola. Grave un bambino di sette anni

Un bambino di sette anni è in gravissime condizioni dopo essere caduto dal secondo piano di una scuola di Genova (nella foto). Il piccolo alunno ha fatto un volo di circa 6 metri ed è stato portato in elicottero all’ospedale Gaslini.

È successo ieri mattina a Voltri, quartiere del Ponente genovese, in un polo Res dedicato all’inclusione di bambini disabili. Sull’episodio indaga la squadra mobile di Genova, delegata dalla Procura, che ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto è emerso, l’educatore di sostegno affidato al bambino ieri sarebbe stato assente per malattia.

Secondo i primi accertamenti, il bambino sarebbe caduto dal terrazzino di una scuola, che però doveva essere inagibile. Sul posto anche l’assessore alla Scuola del Comune di Genova, Rita Bruzzone. Su indicazione del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, il direttore dell’ufficio scolastico regionale disporrà a breve una ispezione per fare piena luce sulle dinamiche del caso.

"Seguo con grande apprensione quanto accaduto in una scuola di Genova, dove un bambino è precipitato da una finestra ed è ora ricoverato in gravi condizioni al Pediatrico Gaslini - ha dichiarato il ministro -. In questo momento il mio pensiero è rivolto innanzitutto a lui e alla sua famiglia. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e ai medici per il pronto intervento. Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto".

Dopo il sopralluogo nella scuola, il sindaco di Genova Silvia Salis ha fatto sapere di essere "in contatto con il padre del bambino che si trova al Gaslini. La scientifica sta facendo il suo lavoro, sta andando avanti con le indagini".