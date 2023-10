Cade da cavallo in gara. Muore amazzone 60enne

Un’amazzone, Margherita Mayer, 60 anni, veterinaria del Cagliaritano, è morta negli impianti di equitazione di Tanca Regia, ad Abbasanta (Oristano), durante il riscaldamento del Jumping Tour 2023. Secondo alcune testimonianze, l’amazzone, appartenente al circolo ippico Is Alinos di Maracalagonis, arrivata all’altezza di un ostacolo, è caduta in avanti ed è rimasta schiacciata dal cavallo, finito sopra di lei. Nonostante i tentativi di rianimazione, Mayer non ha ripreso conoscenza.