Cade da auto in corsa. Grave bimbo di due anni: "Lo ha spinto il fratellino"

Un bambino di due anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gemelli di Roma, dopo essere volato da un’auto in corsa. L’incidente è avvenuto giovedì sera a Viterbo e – stando a una prima versione fornita dalla madre del piccolo – il bimbo sarebbe stato spinto fuori dalla vettura dal fratellino, di un anno più grande, che lo avrebbe prima sganciato dal seggiolino e poi avrebbe aperto la portiera per spingere fuori il più piccoli. Il tutto mentre la madre guidava.

Niente di tutto ciò invece, stando ai riscontri degli investigatori e a quanto riferito più tardi sia dalla donna, che ha cambiato versione, sia dal compagno e padre dei due piccoli. Innanzitutto a guidare l’auto sarebbe stato un amico di famiglia che si era reso disponibile per accompagnare con la propria Nissan la donna con i figli a fare la spesa. Poi, del seggiolino a bordo dell’auto non è stata trovata traccia e sia il proprietario dell’auto sua sia il papà dei due piccoli avrebbero confermato che era stato prestato il giorno prima ad amici. Insomma, l’unica cosa certa è che il bimbo di due anni è in gravi condizioni. La mamma, giovedì sera intorno alle 19, lo aveva portato sanguinante al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove ha raccontato ai medici che era stato appunto il fratellino di tre anni a sganciare la cintura di sicurezza del piccolo e successivamente ad aprire la portiera da dove era caduto mentre l’auto viaggiava. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Viterbo inizialmente avevano confermato la versione dell’accaduto data dalla donna all’agente del posto di guardia del pronto soccorso e ai medici.

Dai successivi approfondimenti è piano piano emerso che alla guida dell’auto, una Nissan c’era appunto un amico di famiglia disponibile ad andare a fare la spesa, visto che il marito della donna era fuori per lavoro. E sarebbero stati proprio lui il padre del bambino ferito a confermare la versione dell’incidente. Quindi l’ipotesi della tragica fatalità sarebbe stata confermata, tuttavia rimangono ancora dei punti interrogativi nella dinamica dell’incidente, come: le portiere della macchina erano dotate di sistemi di sicurezza dei bambini? E se c’erano perché non hanno funzionato? I sanitari dell’ospedale viterbese, vista la gravità della prognosi, hanno fatto trasportare il bambino in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma dove il piccolo è tuttora ricoverato nel reparto di neurochirurgia infantile, con una probabile frattura dell’osso orbitario. Ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.