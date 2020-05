Roma, 4 maggio 2020 - Macabro ritrovamento oggi a Roma verso mezzogiorno: il cadavere carbonizzato di un uom è stato rinvenuto sul balcone di uno stabile in via Fani 60, in zona Balduina. A dare l'allarme è stata una vicina di casa. All'interno dell'appartamento c'era una condizione di degrado e una donna - con apparenti disabilità mentali - che è stata ascoltata dagli inquirenti. All'arrivo dei soccorritori è stato accertato che l'uomo era morto e presentava profonde ustioni sul corpo, ma durante il sopralluogo delle altre stanze - hanno riferito i vigili del fuoco - non sarebbero stati rilevati segni d'incendio.

I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autoscala dopo che anche altri residenti della zona avevano visto i piedi del corpo fuoriuscire dal parapetto di un balcone al secondo piano dell'edificio e avvertito un forte odore di bruciato.

La compagna: è morto e io gli ho dato fuoco

La settantenne avrebbe raccontato che quell'uomo sul balcone, in un angolo non visibile dalla strada, era il suo compagno di qualche anno più giovane di lei. Secondo il racconto dell' anziana, sarebbe morto per cause naturali. A quel punto lei per eliminare il cattivo odore dall'appartamento lo avrebbe portato fuori sul balcone e gli avrebbe dato fuoco.

Il racconto della donna, che si trova ora in caserma per essere ascoltata, è ora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire con esattezza quello che è accaduto nell'abitazione.

Il cadavere, completamente carbonizzato, non è stato ancora identificato con certezza. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso e anche a stabilire se sul corpo ci siano segni di violenza. I carabinieri hanno effettuato a lungo i rilievi sia sul balcone sia all'interno dell'appartamento per trovare elementi utili alle indagini.

Gli abitanti della zona sono comprensibilmente sotto choc. "Ho sentito un odore acre, come di bruciato già un paio di giorni fa - ha raccontato un residente - ma non avrei mai immaginato una cosa del genere. È davvero terribile quello che è accaduto".