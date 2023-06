Cacciato dalla discoteca Botte con il buttafuori: in fin di vita a 34 anni

di Manuel Spadazzi

L’ultima immagine, prima della tragedia: lui che balla insieme a un amico. Sorride Giuseppe Tucci, nel video pubblicato su Instagram poco prima che accadesse l’irreparabile. Il 34enne, originario di Foggia ma dal 2019 a Rimini dove lavora come vigile del fuoco, è in fin di vita dopo la colluttazione avuta con un buttafuori del ristorante e discoteca Frontemare di Rimini, avvenuta sabato notte. Ieri pomeriggio è stata dichiarata dai medici la morte cerebrale del giovane, per le gravissime lesioni riportate alla testa.

I suoi genitori, partiti immediatamente da Foggia, da ieri sono al suo capezzale all’ospedale Infermi. Ad accoglierli a Rimini e ad accompagnarli in ospedale l comandante provinciale dei vigili del fuoco, Pier Giacomo Cancelliere, e il caposquadra del distaccamento dei pompieri in aeroporto, dove Tucci prestava servizio. I suoi colleghi sono disperati: "Giuseppe è a Rimini da pochi anni ma si è subito ambientato. Un ragazzo d’oro. Non ci sono parole per quanto accaduto".

Tanti gli aspetti ancora da chiarire. Toccherà all’indagine, affidata alla squadra mobile della polizia, e diretta dal sostituto procuratore Davide Ercolani, fare luce sulla vicenda. Di certo c’è il fatto che Tucci, sabato sera, è andato al Frontemare con un amico. Da una prima ricostruzione dei fatti, durante la serata il giovane vigile del fuoco – stando alla versione riferita da gestori e personale del locale – avrebbe infastidito alcune ragazze in sala e anche le ballerine. Per questo più volte sarebbe stato redarguito dagli addetti alla sicurezza. Poi, intorno alle 2 di notte, uno dei buttafuori ha portato Tucci fuori dal locale, nella stradina a fianco del Frontemare che porta anche in spiaggia, all’altezza del bagno 148 di Miramare. Qui è avvenuta la colluttazione tra i due, e Tucci è caduto a terra riportando gravissime lesioni alla testa. Non è ancora chiaro se il vigile del fuoco abbia battuto a terra a causa di uno spintone o un calcio, oppure se sia stato colpito da un pugno al volto, così forte da provocargli il trauma cranico fatale.

È stato lo stesso personale del Frontemare a chiamare il 118. Alcuni testimoni avrebbero visto Tucci a terra, privo di sensi, mentre perdeva sangue dalla bocca. Il giovane, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato portato in ospedale dove è stato intubato. I sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma le condizioni sono apparse subito disperate, e i medici ieri ne hanno decretato la morte cerebrale. La Procura ha aperto un fascicolo: per ora il buttafuori è indagato per lesioni aggravate, ma le accuse contro di lui nelle prossime ore potrebbero diventare ben più pesanti.

Ieri sera il buttafuori è stato portato in questura. È in stato di fermo, e in queste ore verrà interrogato. Nessun provvedimento invece è stato preso per il momento nei confronti del locale, ieri regolarmente aperto. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro, prima di adottare eventuali misure. Ieri sul posto, insieme agli agenti della squadra mobile, diretti da Dario Virgili, e della polizia scientifica, c’era anche il sostituto procuratore. Ercolani e i poliziotti sono rimasti nel locale per ore, per acquisire tutti gli elementi utili. Fuori, un via vai di curiosi e bagnanti diretti in spiaggia. Sono stati già sentiti i titolari del Frontemare e altri testimoni. Al vaglio le immagini delle telecamere del locale e della strada, e pure quelle di altre attività e case della zona. Il buttafuori risulta essere un dipendente del Frontemare. "Ma il nostro locale – dice Maurizio De Luca, uno dei titolari – non c’entra nulla. Tutto è avvenuto fuori, in strada". Toccherà alla polizia ricostruire la dinamica esatta di questa tragedia, che ha sconvolto la città di Rimini e i vigili del fuoco di tutta Italia.