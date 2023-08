Caccia F-16 all’Ucraina La Grecia addestrerà I piloti

La Russia ha condannato la decisione di Danimarca e Paesi Bassi di donare i caccia F-16 all’Ucraina, affermando che l’iniziativa si tradurrà in una escalation del conflitto. La consegna dei primi sei velivoli è prevista per Capodanno. Intanto, ieri, Zelensky ha proseguito il suo tour europeo facendo tappa in Grecia dove incontrerà anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Oggi abbiamo un risultato importante per la coalizione dell’aviazione. "La Grecia parteciperà all’addestramento dei nostri piloti sull’F-16. Grazie per questa offerta" ha annunciato Zelensky in conferenza stampa con il premier greco Kyriakos Mitsotakis.