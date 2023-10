Caccia al killer del Maine. Allerta fino al Canada

Il killer del Maine è ancora a piede libero. A due giorni dal massacro – nel quale hanno perso la vita 18 persone e altre 13 sono rimaste ferite – di Robert Card (nella foto) non si ha nessuna traccia. Il suo cellulare è stato recuperato e vicino alla sua auto abbandonata è stato trovato un "biglietto" che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere di addio. La polizia, dopo aver circondato la casa di Card per poi scoprire che non era lì, sta cercando il riservista anche al confine con il Canada.