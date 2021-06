Ogni regione decide sugli open day secondo regole proprie. Su questo il Commissario straordinario Figliuolo ha dato assoluto via libera. Certo è che il modello ’aperto’, senza prenotazioni, mostra i suoi limiti e sembra essere arrivato al capolinea. Tra le poche eccezioni è la Toscana dove da oggi a domenica nella ASL Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) si terrà un open day AstraZeneca senza prenotazioni (dosi disponibili, 4.020). Niente prenotazioni anche nell’ASL Toscana Nord-ovest (Massa Carrara, Lucca, Versilia, Pisa, Livorno) per...

Ogni regione decide sugli open day secondo regole proprie. Su questo il Commissario straordinario Figliuolo ha dato assoluto via libera. Certo è che il modello ’aperto’, senza prenotazioni, mostra i suoi limiti e sembra essere arrivato al capolinea. Tra le poche eccezioni è la Toscana dove da oggi a domenica nella ASL Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) si terrà un open day AstraZeneca senza prenotazioni (dosi disponibili, 4.020). Niente prenotazioni anche nell’ASL Toscana Nord-ovest (Massa Carrara, Lucca, Versilia, Pisa, Livorno) per gli open day con AstraZeneca aperti agli over 40 che si terranno domani (Lucca, Livorno, Pontedera e Cecina) e dopodomani (Carrara e Pisa). Nell’asl Toscana Sud-Est (Arezzo, Siena, Grosseto) sono in programma – dopo quelli dei giorni scorsi – altri due open day, domani e domenica.

In Emilia Romagna, dopo la scottatura dell’open day senza prenotazioni, i prossimi erano già fortunatamente previsti (per scelta delle singole ASL) su prenotazione. Domani, 4 giugno, data dell’inaugurazione della sede vaccinale dell’Ente Fiere di Scandiano, sarà anche l’inizio di tre open day, aperti a tutti i cittadini della provincia reggiana dai 18 anni in su, con vaccino monodose Janssen (Johnson&Johnson). Da domani e poi sabato 5 e domenica 6 giugno, dalle 7.30 alle 21, saranno effettuate circa 1.000 vaccinazioni al giorno. Per l’accesso alla vaccinazione è necessario compilare un modulo sulla home page del sito www.ausl.re.it.

Sabato 5 e domenica 6 giugno, presso l’hub vaccinale a Ferrara Fiere, dalle ore 8 alle ore 24, l’Ausl di Ferrara organizza gli open day vaccinali. Disponibili 1.200 dosi del vaccino AstraZeneca. Le persone interessate dai 18 ai 39 anni potranno prenotarsi nel portale sul sito dell’Azienda USL nella sezione dedicata ‘Open day vaccino Covid’, fino a esaurimento dosi. In Romagna due serate straordinarie di vaccinazioni, sabato 5 e domenica 6 dalle 19,30 in poi, con a disposizione 1.800 dosi complessive Janssen (Johnson&Johnson): prenotazione ai Cup, CupTel e FarmaCup da oggi. Le vaccinazioni nelle 4 sedi provinciali degli hub vaccinali di Fiera Rimini, Fiera Cesena, Fiera Forlì e Pala de André a Ravenna. In Lombardia dalle 23 di ieri tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 potranno prenotare la propria vaccinazione.

Nel Lazio si è da tempo scelto il modello delle prenotazioni – anche per l’open day AstraZeneca, aperto da ieri a domenica 6 giugno – con ticket virtuale scaricabile sull’app Ufirst. In Campania open day domenica nell’asl Napoli 3 sud, su prenotazione, e altri previsti nelle prossime settimane. Lo stesso in Sicilia, dove c’è un forte stock di AstraZeneca da smaltire: il calendario uscirà in settimana.