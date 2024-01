Cabinovia si schianta: volo di otto metri. Grave una famiglia di sciatori danesi

Volevano trascorrere una giornata tra le vette del Tirolo austriaco quando la

cabinovia su cui erano a bordo, la Acherkogelbahn, è precipitata per diversi metri, ferendoli gravemente. Drammatico incidente, ieri, sugli impianti di risalita per una famiglia di sciatori provenienti dalla Danimarca – il papà di 49 anni, il figlio e la figlia di 20 e 19 anni e lo zio di 46 – nel comprensorio di Hochoetz, in piena attività per gli amanti degli sport invernali. Il più anziano è gravissimo. Ricoverato all’ospedale di Innsbruck, sarebbe in pericolo di vita. Le cause precise dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti. All’origine potrebbe esserci la caduta di un albero proprio sulla fune portante della cabinovia. La funivia, lunga quasi tre chilometri, trasporta gli sciatori fino a 2mila metri. Quando è avvenuto l’incidente c’era il pienone di turisti.