Bus a Mestre, Venezia: terzo incidente con autobus Yutong

VENEZIA

C’è un terzo incidente avvenuto a giugno a un autobus elettrico Yutong della società La Linea di Venezia, lo stesso modello coinvolto nel disastro del cavalcavia e nell’incidente di sabato scorso a Mestre. Una circostanza che alimenta i sospetti sulla sicurezza dei mezzi di fabbricazione cinese, anche se resta in piedi l’ipotesi del malore dell’autista Alberto Rizzotto come causa della strage del 3 ottobre; anche il conducente del bus schiantatosi su una colonna di un condominio sabato scorso ha riferito di essersi sentito male.

Il terzo incidente risale allo scorso 16 giugno, lungo la strada statale Romea. Il conducente dichiarò che aveva registrato un problema al sistema di frenata assistita del mezzo, che invece di frenare avrebbe avuto una sorta di accelerazione, innescando così il tamponamento. Dagli accertamenti quella circostanza non fu riscontrata. L’autista non vide rinnovato il suo contratto a termine con l’azienda, una volta concluso. ‘La Linea’, la maggior impresa privata di trasporto in Veneto, ha riferito che il tasso di sinistri o guasti ai propri pullman era largamente inferiore alla media del settore, fino a questi ultimi, tragici avvenimenti.