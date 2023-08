Burkini, in mare tutti vestiti al lido Pedocin: la manifestazione a favore delle donne musulmane

Trieste, 20 agosto 2023 - Oggi si svolta una manifestazione contro chi non tollera il burkini e contro le varie forme di razzismo. Al grido "Bagno in solidarietà con le donne musulmane. Andiamo tutte in acqua vestite", è l'appello lanciato sui social, i manifestanti si sono presentati al lido Pedocin, lo storico "bagno" Lanterna dove uomini e donne sono separati da un muro, retaggio dei primi tuffi in mare dell'inizio del secolo scorso, e lì hanno fatto il bagno vestiti.

Al mare ognuno come gli pare

Al Lanterna domenica scorsa alcune donne triestine avevano criticato le musulmane perché facevano il bagno nel tradizionale burkini, quindi vestite. In mattinata, nel cerchio formato in acqua da uomini e donne vestite per protesta il tema è stato "Basta polemiche su come le donne si vestono! In città oppure al mare ognuna si veste come le pare! Rispetto-Libertà-Fratellanza tra i popoli".

I fatti del lido Pedocin e la polemica

Ma i fatti del Pedocin avevano scatenato anche la reazione della sindaca, Anna Maria Cisint, che aveva appoggiato le critiche alle donne musulmane e promesso di intervenire. Ma una Onlus, del Consorzio italiano di solidarietà (Ics), aveva chiarito che non era possibile imporre alcuna limitazione all'abbigliamento per motivi religiosi in base all'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. E promesso di perseguire penalmente chi aveva gridato contro le donne in burkini.

Lega: "Un flop la manifestazione"

Marco Dreosto, del senatore e coordinatore della Lega FVG, ha attaccato chi protestava oggi al bagno in questione: "Il flop della manifestazione pro Burkini a Trieste è il chiaro segnale che i cittadini sono stanchi e chiedono regole. La sinistra questo non lo ha ancora capito e accusa sia i cittadini sia noi della Lega di essere islamofobici e razzisti. Accuse che ovviamente rispediamo al mittente. Per noi è una questione di decoro urbano, una questione igienica e una questione di diritti delle donne che non possono essere obbligate a fare il bagno totalmente velate a temperature proibitive. Ma questo la sinistra non lo può dire perché andrebbe contro il politicamente corretto e quel buonismo che la caratterizza. È necessario adeguarsi alle usanze e tradizioni dei Paesi in cui ci si trova. È una questione di buon senso che intendiamo come Lega portare avanti con una proposta di regolamento che dia voce a quei cittadini stanchi di non essere mai ascoltati".