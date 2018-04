Roma, 2 aprile 2018 - Riscaldata dai caldi raggi della primavera, la giornata di Pasquetta sarà quasi certamente all'insegna delle gite fuori porta e di un picnic all'aria aperta. E sarà davvero il caso di godere del bel tempo, visto che gli esperti meteo prevedono tra martedì e mercoledì l'arrivo di una nuova perturbazione, la prima di aprile, che interesserà soprattutto le regioni centro-settentrionali.

Meteo nuovo MALTEMPO: PIOGGIA e NEVE a 1200 m da MARTEDI sera [VIDEO] e [MAPPE] https://t.co/lb2Vlro0mc #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 1 aprile 2018

LA STORIA - Per la tradizione cattolica, comunque, Paquetta è soprattutto il lunedì dell'Angelo in ricordo dell'incontro dell'angelo con le donne giunte al sepolcro per imbalsamare il corpo di Gesù. Il vangelo infatti racconta che, una volta arrivate lì, trovarono che il masso che chiudeva l’accesso alla tomba era stato spostato. Le tre restarono quindi senza parole e cercarono di capire cosa fosse successo. Proprio in quel momento apparve loro l'angelo che comunicò loro la resurrezione affidando loro il compito di annunciare tale mistero agli apostoli. Il lunedì di Pasqua è stato introdotto dallo Stato italiano come festività civile nel dopoguerra ed è festivo in diversi Paesi.

LE FRASI - Che si sia religiosi o meno, la giornata può essere un'occasione per scambiarsi auguri o anche solo un messaggio di affetto con familiari e amici. Ecco dunque una selezione di frasi - alcune serie, altre divertenti, altre ancora sarcastiche - da mandare via whatsapp o messaggistica, o magari semplicemente da condividere su Facebook e sui vari profili social.

- Pace e serenità, un abbraccio di gioia a te ed i tuoi familiari. Buona Pasquetta!

- Con l’augurio che la gioia della speranza esaudita sia presente anche negli altri giorni dell’anno, buona Pasquetta e auguri a tutti.

- Buona Pasquetta a tutti quelli che trovano sempre il pelo nell’uovo!

- Un anno è composto da quattro stagioni:

Cosa fai a Pasquetta?

Cosa fai a Ferragosto?

Cosa fai ad Halloween?

Cosa fai a Capodanno?

- Dolce profumo di primavera, di nuova vita. Nell’aria un vento d’amore, che farà sbocciare nuova speranza nei cuori. Buona Pasquetta!

- Buona Pasquetta! Molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano.

- In questa giornata di festa ti auguro di stare accanto alle persone che ami e che ti stimano. Auguri.

- Chissà se è nato prima l’uovo di Pasqua o “Ma allora che si fa a Pasquetta?”.

- E dopo la Santa #Pasqua eccoci giunti alla giornata in cui l'allegria e la simpatia regna nei nostri cuori. Brindiamo a noi e alla nostra amicizia eterna.

- Felice Pasquetta. Spero vivamente che questa festività rinnovi la fiducia, la gioia e la speranza.

- In questa giornata di allegria brindo a te amica mia. Buona Pasquetta 2018.

- Con un bicchiere di vino e una buona grigliata festeggiamo questa Pasquetta 2018.

- Finalmente un Lunedi di cui non possiamo lamentarci. Buona Pasquetta!

- Felice Pasquetta. Spero vivamente che questa festività rinnovi la fiducia, la gioia e la speranza

- Buona Pasquetta a te, che sei un raggio di sole!