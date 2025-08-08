Buon viaggio, Marine. I giganti del basket per l’ultimo saluto a Marco Bonamico

Si piange e ci si commuove, nel piazzale della Certosa che porta alla chiesa di San Girolamo. C’è una folla enorme – i più provano a nascondere i sentimenti dietro un paio di occhiali scuri – che si ritrova per Marco Bonamico. Cinquecento persone in attesa. Come quando il Marine segnava per la Virtus, la Fortitudo, la Nazionale (e non solo). Come quando si andava al palasport, negli anni Settanta e Ottanta con l’intenzione di vedere una bella partita. Ma non c’è la voglia di festeggiare: tutti in silenzio, per onorare la memoria del campione che aveva conquistato tutti. Con i canestri e con il coraggio. Ma anche con le idee e una generosità che lo portava a spendersi sempre per gli altri, in campo e fuori.

Nella chiesa, dove non entra più uno spillo, spicca la voce di Elena, la figlia di Marco. Che racconta di quel papà formato gigante, "un po’ incasinato", sempre in giro per lavoro (le trasferte), ma altrettanto tenero e affettuoso. Il pensiero di Elena viene sintetizzato dal testo del santino: "In cerca di venti a favore per viaggi controcorrente. Ciao Marine! Buon viaggio Papà".

Sul feretro il gagliardetto della Sef Virtus, fuori sciarpe, magliette e cappellini bianconeri. Non sono fuori luogo: è solo la voglia di testimoniare l’affetto verso un ragazzone, scomparso a 68 anni, capace di conquistare l’affetto di tutti.

"In questo momento di sconforto – dice Renato Villalta –, vedere tanta gente fa capire quanti volessero bene a Marco". Gli fa eco Roberto Brunamonti. "Abbiamo condiviso le esperienze con Virtus e la Nazionale – sottolinea –. Vivevamo in città diverse e lontane. Ma bastava una chiamata per riallacciare discorsi, sorrisi, pensieri". "Mai banale", aggiunge un Dino Meneghin particolarmente commosso. C’è anche Ettore Messina. "Marco, una personalità straripante. Sapeva sempre tutto, si informava. L’ho vissuto in due periodi diversi, da vice di Alberto Bucci e vice di Bob Hill. Marco c’era sempre".

E ci sono gli amici e i rivali: arrivano Ario Costa, Walter Magnifico, Domenico Zampolini, Peppe Ponzoni, Sandro Boni. C’è una fetta robusta della Nazionale: i compagni di Mosca (1980) e Nantes (1983) portano una corona di fiori. Ci sono i compagni delle giovanili, come Marco Pedrotti, poi i compagni in Virtus come Pietro Generali. I rivali come Tojo Ferracini, le generazioni successive, Augusto Binelli, Matteo Lanza, Paolo Rossi, Nino Pellacani, Giacomo Zatti, Alessandro Abbio, Giacomo Galanda, Luca Ansaloni, Alessandro Romboli, Chris McNealy. E poi i fratelli Sanguettoli, Stefano Michelini, Stefano Dall’Ara, Luciano Andalò. I dirigenti Virtus (Giuseppe Sermasi), Sef (Cesare Mattei, Alberto Bortolotti, Luciano Garulli), della Fondazione Virtus (Daniele Fornaciari) e quelli Fortitudo (Andrea Tedeschi).

Marco sarà cremato e le ceneri portate nella Genova nella quale era nato, prima di diventare un bolognese d’adozione. Ma ci sarà un altro momento per ricordarlo, perché gli amici – compresi quelli che ieri erano impossibilitati a essere presenti – vogliono dedicargli qualcosa. E siccome da alcune stagioni le edizioni Minerva pubblicano le storie dei grandi bianconeri, l’idea è celebrare Marco e il suo ricordo, attraverso un volume. Per mettere nero su bianco. Anzi, bianco e nero: che erano i colori con i quali il Marine ha vinto due scudetti e due Coppe Italia. Spiccando il volo per la Nazionale, diventando uno dei migliori giocatori d’Europa della sua generazione. Ciao Gigante.