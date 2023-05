Bullizzato a 11 anni accoltella un amico di scuola

PALERMO

Avrebbe reagito per difendersi dai bulli l’undicenne che, ieri pomeriggio, ha accoltellato un suo compagno di scuola più grande, un ragazzino di 14 anni. Lo stesso che, accompagnato dal nonno, si è presentato nel tardo pomeriggio all’ospedale civico di Palermo: diverse le ferite d’arma da taglio al torace, sulle braccia e anche sulle mani. Ma a preoccupare di più è stato il colpo ricevuto a un polmone, che si è perforato. Ora per fortuna il 14enne non è più in pericolo di vita, ma resta in osservazione.

Nel frattempo le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, pare, non lontano dall’istituto Quasimodo, frequentato da entrambi i ragazzini.

Secondola ricostruzione fatta nelle ore immediatamente successive, la furia dell’undicenne si sarebbe scatenata durante una lite, non è charo se solo con il 14enne o anche altri compagni. Quel che è emerso subito, però, è che lo studente più giovane fosse da tempo vittima di atti di bullismo: preso forse dall’esasperazione o determinato a reagire per non essere più vessato, avrebbe quindi tirato fuori un coltello per difendersi, accanendosi con diversi colpi sul compagno più grande.

La Procura dei Minori di

Palermo sta seguendo il caso.