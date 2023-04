"Bullizza gli assistenti" Si dimette il vicepremier, governo senza pace

Con le dimissioni del vice primo ministro, nonché ministro della Giustizia Dominic Raab (foto), il governo Sunak ha ricevuto un nuovo scossone – a meno di due settimane dalle elezioni locali (4 maggio). A ottobre, l’arrivo del primo premier indiano a Downing Street era stato annunciato come un ritorno alla serietà. Invece, sono bastati pochi mesi per rovinare l’immagine del 42enne figlio di immigrati dal Punjab. Il 49enne Raab era accusato da mesi di mobbing nei confronti di diversi impiegati del suo ministero. Pare che i collaboratori più giovani e inesperti dovessero essere scortati dai loro superiori durante gli incontri con Raab, che pare amasse umiliarli davanti a tutti. Alcuni raccontano di essere stati ridotti in lacrime, altri di aver avuto disordini mentali a seguito del loro impiego e altri ancora erano talmente terrorizzati dal dover prendere calmanti solo per andare al lavoro. Eppure Raab ha cercato di rimanere incollato alla sedia, facendo leva sulla sua ’amicizia’ con Sunak.