Bullismo a Bolzano, bambina di 8 anni presa a calci e pugni da tre compagne

Bolzano, 2 dicembre 2024 - Grave episodio di bullismo a Bolzano dove una bambina di 8 anni sarebbe stata presa a calci e pugni da tre compagne di classe durante la ricreazione. L’aggressione è avvenuta il 20 novembre scorso in una scuola elementare, ma si è saputo solo oggi.

Gli stessi alunni, testimoni del pestaggio, hanno allertato i maestri di quanto stava accadendo. Durante l'aggressione la bambina è stata colpita in varie parti del corpo, come hanno mostrato le lesioni riscontrate in ospedale. I medici hanno emesso una prognosi di venti giorni. Informati del grave episodio anche sovrintendenza, servizi sociali, assessorato e procura. A Bolzano non è il primo caso quest'anno di bullismo o risse tra i più giovani in diverse parti della città.