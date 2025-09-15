Bullismo a scuola: come riconoscerlo, affrontarlo e superarlo. Cosa dice la normativa

Il triste e doloroso episodio di Paolo, il 14enne che viveva vicino a Latina e che si è tolto la vita ha riacceso i riflettori su una piaga odiosa come quella del bullismo. Una delle situazioni più insidiose dell’età scolastica. Perché non si tratta soltanto di scherzi pesanti o litigi tra coetanei, ma di azioni ripetute e intenzionali che mirano a ferire, umiliare o isolare una persona.

Come riconoscere gli episodi di bullismo

I numeri parlano chiaro: in Italia un ragazzo su 5 è vittima di bullismo, specie nella fascia che va dagli 11 ai 13 anni. L’aggressione può manifestarsi in diverse forme: dalle prepotenze fisiche agli insulti, dalle minacce psicologiche alle molestie online, fino ai comportamenti a sfondo sessuale. Proprio la varietà dei modi in cui si presenta rende il fenomeno difficile da cogliere, soprattutto quando assume la forma silenziosa delle manipolazioni emotive. Le conseguenze per chi subisce sono immediate: cambiamenti improvvisi nell’umore, rifiuto di frequentare la scuola, difficoltà nel sonno, regressione sociale. Questi sono solo i sintomi più frequenti che devono far accendere un campanello d’allarme fra i genitori e gli educatori. Un ragazzo vittima di bullismo spesso chiede di non restare solo, mostra ferite inspiegabili, perde oggetti personali o diventa improvvisamente introverso. Al contrario, chi assume il ruolo del bullo manifesta spesso mancanza di rispetto verso regole e figure di autorità, scarsa empatia e, talvolta, ricorre a comportamenti autodistruttivi.

Individuare queste dinamiche non è semplice

Va detto che, spesso, le vittime restano in silenzio per vergogna o paura, mentre i bulli nascondono i loro atteggiamenti all’interno delle mura scolastiche. Per questo la collaborazione tra famiglie e docenti diventa cruciale: osservare i segnali, parlarne con i ragazzi, aprire un dialogo con la scuola e, se necessario, ricorrere a specialisti o alle forze dell’ordine. La legge, infatti, riconosce il bullismo come reato in quanto comprende atti di violenza, intimidazione e diffamazione.

Uscire dal trauma richiede tempo e supporto. Le vittime devono ricostruire l’autostima, imparare a non identificarsi con l’immagine negativa che è stata loro cucita addosso, e trovare nuove occasioni di espressione personale: attività creative, sport, teatro o percorsi terapeutici possono favorire la rinascita. Importante anche insegnare risposte assertive, capaci di disinnescare il bullo senza alimentare lo scontro.

Cosa deve fare un genitore quando il figlio è vittima di bullismo

Parlare di bullismo con i genitori non è semplice: i ragazzi spesso provano vergogna, paura di non essere compresi o di far soffrire mamma e papà. Per questo è fondamentale che gli adulti sappiano cogliere i segnali indiretti e riconoscere i cambiamenti nei comportamenti dei figli di cui abbiamo parlato poco fa. Il punto è che, quando un ragazzo trova il coraggio di aprirsi, i genitori devono ascoltare con empatia, lasciarlo sfogare e controllare le proprie reazioni per non spaventarlo. È importante trasmettere sicurezza, evitare di alimentare lo scontro con i bulli e conservare eventuali prove di cyberbullismo. Non bisogna minimizzare il problema considerandolo una “ragazzata”, ma riconoscerlo come una forma di violenza che mina l’autostima e la fiducia negli altri. Il compito dei genitori è sostenere il figlio, aiutarlo a non chiudersi in sé stesso e incoraggiarlo a riprendere i rapporti positivi. Infine, vanno combattute le paure legate alla scuola, rassicurandolo che non è solo e che esistono soluzioni concrete.

E se il bullo è nostro figlio? Non minimizzare o negare l’evidenza

Ma cosa accade quando è il proprio figlio a essere l’aggressore? Spesso i genitori non se ne accorgono, perché a casa il comportamento appare normale. Le cause possono risiedere nell’imitazione del gruppo, nel bisogno di sentirsi forti o in fragilità personali. Anche per i bulli, però, le conseguenze possono essere gravi: sanzioni disciplinari, isolamento sociale, difficoltà relazionali e, nei casi più estremi, devianza o depressione. Il primo passo, in questi casi, è non negare i fatti né minimizzare. Occorre affrontare la situazione con lucidità, spiegare le conseguenze delle azioni, spingere il ragazzo a scusarsi e a prendersi la responsabilità del proprio comportamento. Dietro i gesti di prevaricazione, spesso, si nasconde un disagio che va ascoltato e accompagnato, per prevenire ricadute più pesanti nel futuro. Insomma, il bullismo non può essere snobbato e derubricato ad una semplice fase di crescita. Siamo di fronte ad un problema sociale che richiede attenzione, empatia e impegno condiviso. La scuola, la famiglia e la comunità hanno il compito di riconoscerlo per tempo e di offrire strumenti concreti a vittime e aggressori, affinché entrambi possano trovare un percorso di cambiamento e guarigione.

Cosa dice la nuova legge contro bullismo e cyberbullismo

La legge numero 70 del 17 maggio 2024 introduce misure per prevenire e contrastare queste forme di violenza, con un focus sull'educazione e la sensibilizzazione. Tra le disposizioni principali, la nuova normativa obbliga le scuole a implementare un codice di prevenzione contro il bullismo, insieme a un servizio di supporto psicologico. In sostanza, i dirigenti scolastici devono informare i genitori su eventuali episodi di bullismo e seguire le linee guida ministeriali. Sono previsti anche percorsi di mediazione e interventi educativi per risolvere i conflitti. La legge include misure rieducative per i minori responsabili di atti di bullismo, con possibilità di affidamento temporaneo a comunità educative in casi gravi. Infine, viene implementato un numero pubblico di emergenza 114 per segnalare i casi di bullismo e cyberbullismo, offrendo supporto immediato alle vittime e coordinando gli interventi delle autorità. La nuova legge prevede anche, fino a sette anni di carcere dal momento che la nuova disciplina ha introdotto il bullismo e il cyberbullismo come reati autonomi. La reclusione si applica principalmente ai maggiorenni che manifestano condotte reiterate tramite violenza, atti ingiuriosi, denigratori o diffamatori, creando uno stato di grave soggezione psicologica nella vittima.

Cosa bisogna fare in sintesi

È fondamentale che i genitori avvisino subito gli insegnanti di riferimento e la dirigenza scolastica. La scuola, come abbiamo visto con la nuova norma, ha l’obbligo di attivare protocolli interni contro il bullismo, monitorare la situazione e mettere in campo azioni educative e disciplinari. Poi è importante documentare i fatti se possibile. Come? Conservando messaggi, screenshot, testimonianze o qualsiasi prova utile, soprattutto in caso di cyberbullismo. A qusto punto è bene coinvolgere figure di supporto come psicologi scolastici, sportelli di ascolto o associazioni specializzate possono aiutare il ragazzo a elaborare ciò che subisce e fornire strategie di resilienza. Naturalmente poi, se il bullismo assume forme gravi con minacce, violenze fisiche, persecuzioni costanti, diffusione di materiale lesivo della dignità del minore) i genitori devono rivolgersi alle forze dell’ordine o al tribunale dei minori.