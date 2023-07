Buffet estivi, attenzione: con teperature a 40° rischiano di trasformarsi in trappole per gravi infezioni alimentari

Roma, 11 luglio 2023 - Aumentano le temperature e gli appetitosi i buffet possono diventare trappole per gravi infezioni alimentari. Dall'aperitivo al dopo-cena, o in occasione di una cerimonia, la tavola imbandita da sogno a self service, con le temperature sfiorano i 40 gradi, può trasformarsi in un incubo. L'immunologo Mauro Minelli, docente di Dietetica e nutrizione umana Università Lum di Bari, lancia l'allarme: "Distraendosi dall'idea di 'quanto' riempire il piatto, occorrerebbe concentrarsi sul pensiero dominante di 'come' riempirlo. Si perché, in difetto anche solo di una delle poche ma indispensabili regole basiche dell'igiene, quei piatti invitanti preparati in serie possono diventare fonte subdola, per quanto stuzzicante, di tossinfezioni alimentari causate da microbi patogeni o da loro tossine, con sintomatologia prevalentemente (ma non esclusivamente) di tipo gastroenterico caratterizzata da vomito, diarrea, dolori addominali e talvolta anche febbre".

Minelli quindi spiega: "D'altro canto, crescite batteriche incontrollate, e dunque rischiose per il consumatore, possono verificarsi facilmente tanto con prodotti caseari a base di latte non pastorizzato, quanto con le carni servite fredde dopo essere state cucinate in sughi umidi o anche con carni crude o poco cotte. A proposito di cibi crudi, oltre al ben noto rischio di parassitosi da 'anisakis simplex' correlato all'assunzione di pesce non adeguatamente abbattuto, va anche ricordato che il pesce crudo, quando non correttamente pulito, eviscerato e conservato, può trasformarsi in veicolo di infezioni batteriche".

Attenzione anche "a quelle pietanze preparate con uova e prodotti derivati o con maionese che, se esposte per più di qualche ora ad una temperatura superiore ai 5 gradi, saranno destinate ben presto a diventare, per qualche incauto consumatore, causa di possibile 'imbarazzo viscerale'.

Infine l'ultima annotazione di Minelli va riservata proprio a quelli che definisce gli 'affamati', arrembanti avventori poco accorti: "Non è facile discriminare la qualità del cibo semplicemente guardandolo, ma il colore, l'odore e il primo sapore immediatamente evocato dall'assunzione di un alimento, siano elementi guida di una scelta accorta che potrà supplire con efficacia quel che l'improvvisazione e le scarse competenze talvolta propinano con la tacita complicità della calura estiva".