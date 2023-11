Bufera su Lollobrigida. Stop al treno, scende il ministro. Privilegio? "No, fermata per tutti"

La "fermata straordinaria" di un Frecciarossa accende nuovi riflettori polemici sul ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. La stampa antigovernativa soffia sul caso, le opposizioni si indignano e paventano con Matteo Renzi richieste di dimissioni del ministro.

Non nuovo a qualche scivolone nelle esternazioni sul menù migliore dei poveri e la sostituzione etnica, la vicenda in cui è incappato il ministro racconta in vero anche più gravi dissesti del sistema Paese. A causa di un guasto sulla tratta da Roma e Napoli, il Frecciarossa 9519 partito martedì da Torino alle 7 e diretto a Salerno, ha accumulato un ritardo di ben 111 minuti. Su quel convoglio era salito a Roma Termini il titolare dell’Agricoltura, diretto a Napoli Afragola, da dove poi si sarebbe recato a Caivano per presenziare all’inaugurazione del nuovo parco urbano. Sennonché il guasto ha obbligato Trenitalia a dirottare le frecce per un tratto sulla linea tradizionale, dove però non è mancato un problema a uno scambio a ingenerare ulteriori problemi. Risultato: un’ora per fare il tratto tra Termini e Ciampino. Dove il ministro è sceso coi suoi collaboratori per partire in auto alla volta di Caivano.

La cosa non poteva non finire nel mirino del Fatto quotidiano. "Il treno si è fermato a Ciampino, dove è stata effettuata una fermata straordinaria disponibile alla discesa di tutti, come da annuncio diffuso sul treno, e non solo per me come qualcuno ha riportato", replica Lollobrigida. Che rifacendosi alle informazioni di Trenitalia può assicurare che la fermata "non ha comportato alcun disservizio aggiuntivo o costi di nessun genere, neppure alcun rischio o ulteriore ritardo per nessuno".

La società ferroviaria conferma. Spiegando anche che "la fermata straordinaria non è un evento eccezionale", dal momento che "negli ultimi sei mesi, nei servizi Frecce, vi sono stati 207 casi di fermate straordinarie", quasi 10 a settimana, per andare incontro alle necessità del cliente. In conformità col regolamento europeo 7822021 che, in caso di ritardo superiore a un’ora, è bene sapere che riconosce diritto al passeggero "al rientro al punto di partenza o ad altra località intermedia di sua scelta".

Per nulla convinto, l’ex premier e leader 5 Stelle Giuseppe Conte considera il gesto di Lollobrigida "un segnale devastante della politica in un momento di tagli lacrime e sangue". Ma il più duro è l’altro ex premier Matteo Renzi, secondo cui "siamo in presenza di un abuso di potere senza precedenti". Perciò "chiederemo in Aula le dimissioni di Lollobrigida". A farsi carico della difesa del ministro dell’Agricoltura è il capogruppo di FdI, Tommaso Foti, secondo cui "è lampante" che la sua assenza all’inaugurazione del parco "che sancisce, grazie anche al governo Meloni, la rivincita dei cittadini contro la criminalità, sarebbe stato un vero e proprio danno all’immagine dello Stato".

Vero è anche che le gaffe del ministro, coniuge di Arianna Meloni, preoccuperebbero non da oggi la premier e il suo entourage. Ad aprile, intervenendo a un convegno della Cisal, le parole sugli italiani che "fanno meno figli e li sostituiamo con qualcun altro". Ad agosto, al Meeting di Rimini, l’esternazione sul fatto che "spesso i poveri mangiano meglio". Per questo, secondo alcuni, Giorgia Meloni e FdI starebbero meditando di candidare il ministro a Bruxelles al seguito della sorella della premier, capolista.