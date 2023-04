Bufera su La Russa Il Pd: adesso basta "La Costituzione è antifascista"

di Cosimo Rossi

La Russa dice che l’antifascismo "non è" nella Costituzione? "Noi rispondiamo che l’antifascismo è la nostra Costituzione". La segretaria Elly Schlein e il Pd trovano di nuovo di che farsi nemesi politica delle parole del presidente del Senato. Cui hanno buon gioco a rispondere da Riano, luogo del ritrovamento del corpo di Giacomo Matteotti nell’agosto 1924, dove ieri era in programma la prima riunione della nuova segreteria dem, che – al netto della contesa sull’antifascismo – ha messo a punto l’agenda del partito a partire da una campagna sull’emergenza abitativa del Paese.

Non si è ancora asciugato l’inchiostro delle pagine di stampa occupate dalla polemica sull’attentato partigiano di via Rasella (e la strage nazifascista delle Fosse Ardeatine), che Ignazio La Russa lancia un nuovo sasso nello stagno della memoria nazionale, sollevando un’ulteriore ondata di diatribe lessicali e politiche destinata a protrarsi fino e oltre la festa della Liberazione di martedì prossimo. In un’intervista la seconda carica dello Stato afferma che "nella Costituzione non c’è alcun riferimento all’antifascismo". A suo avviso perché "i moderati non volevano fare questo regalo al Pci" (salvo che di amnistiare i fascisti si volle incaricare proprio il comunista Togliatti).

Parole che hanno scatenato le repliche furenti della sinistra, richieste di dimissioni comprese.

Il capogruppo dem al Senato Francesco Boccia scandisce: la Costituzione "è antifascista perché vieta non solo la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista", ma perché ogni singolo articolo è scritto in antitesi con le teorie e la prassi del fascismo. Graziano Delrio, componente della Direzione Pd, ricorda come anche i cattolici abbiano usato la parola tanto discussa, citando De Gasperi: "L’antifascismo è una pregiudiziale ricostruttiva". Anche se è soprattutto il silenzio del centrodestra a rimbombare. Parla però Licia Ronzulli, capogruppo di FI al Senato: "Il 25 aprile non è la festa di una parte politica ed è bene che la sinistra questa cosa la impari". Concetto ribadito anche dal presidente leghista Fedriga. In una nota La Russa specifica dunque che il riferimento non era all’antifascismo in generale ma "all’assenza in Costituzione della parola antifascismo". Per il resto il numero uno di Palazzo Madama afferma – come aveva già fatto nell’intervista – di condividere "a pieno" i valori della Resistenza, a suo avviso "espressi in positivo" nella prima parte della Carta. Per La Russa "il problema è che di quei valori si sono appropriati il Pci e poi la sinistra".

Nel frattempo l’onda delle polemiche sale specialmente nelle regioni settentrionali. Mentre l’Anpi diserterà il corteo a Seriate (Bergamo) in quanto non potrà intervenire dal palco, a Genova il presidente del consiglio regionale Medusei (Lega) ha accusato "una parte dei partigiani" di essersi macchiati di "eccidi". Immediata la richiesta di dimissioni da parte di opposizioni e associazioni. Pur senza rinunciare alle polemiche specie nei riguardi dell’Anpi, la Lega fa comunque sapere che i ministri e amministratori locali saranno nelle piazze per partecipare alla festa della Liberazione.