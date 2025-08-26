Martedì 26 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Cronaca
CronacaBufera Mille pini al tappeto
26 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Bufera Mille pini al tappeto

Piante pericolanti, sorte segnata "Rimini li sostituirà con i lecci" .

Piante pericolanti, sorte segnata "Rimini li sostituirà con i lecci" .

Piante pericolanti, sorte segnata "Rimini li sostituirà con i lecci" .

di Ilaria BedeschiCERVIA (Ravenna)SI contano i danni dopo la bufera romagnola. Il governatore de Pascale ha firmato ieri sera il decreto di crisi regionale: durerà sei mesi e in questo periodo la Regione potrà attivare risorse e procedure straordinarie per interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle aree colpite. Sono otto i Comuni interessati: Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini e Riccione.

Gli alberi sono al centro del caso dopo la tempesta. In particolar modo a Milano Marittima: i venti viaggiavano sabato notte ai 120 km orari e si è consumata una strage di pini. Domenica si diceva che ne erano stati spazzati via 265, ma il numero complessivo raggiungerà e supererà quota mille (abbattuti o da abbattere a seguito dei controlli).

Anche nella giornata di ieri si è proseguito senza sosta per ripulire le strade dagli alberi caduti. È in corso una verifica straordinaria per il controllo di stabilità dei pini; per il momento le verifiche sono concentrate nella zona più colpita (dalla V° alla XII° traversa) e poi ci si sposterà nelle zone limitrofe.

Intanto a Rimini si rompe un tabù sul futuro. L’assessora comunale Anna Montini ieri ha detto: "Sono caduti anche dai noi dei pini, col tempo potremo anche sostituirli con dei lecci".

Non solo alberi. Sempre a Milano Marittima sono decine le aree private coinvolte (case, hotel e altre attività) che avranno bisogno di un intervento e centinaia le auto distrutte o parzialmente danneggiate dalla caduta dei pini. Solo nel parcheggio di un hotel ne sono state danneggiati settanta.

Nonostante il contesto, definito ‘surreale’ nelle prime ore di domenica mattina, i turisti non sono fuggiti: anzi, in tanti sono rimasti stupiti per come si sono mossi rapidamente i soccorsi. Milano Marittima è quindi pronta a proseguire la stagione turistica. In queste ore la viabilità è quasi completamente ripristinata nelle strade principali e anche in diverse traverse.

Ma il problema è sempre e solo quello: gli alberi. Il patrimonio verde conta migliaia di esemplari e la città di Cervia, sui pini di Milano Marittima, fonda la propria identità. Da un censimento del comune di Cervia, a Milano Marittima sono 7mila le alberature pubbliche, escluse le pinete (dato aggiornato a dopo la tromba marina del 2019).

Ora il dibattito è proprio sui pini e non è facile scegliere il da farsi. Si spera in una soluzione di compromesso per salvaguardare il cuore di Milano Marittima (nata proprio ai primi del ‘900 come Città Giardino) e il cambiamento climatico che porta ad una intensificazione dei fenomeni meteo aggressivi. Infatti, solo negli ultimi anni sono stati diversi i fenomeni che hanno colpito la località: nel 2019, nel 2023 e poi, l’ultimo, di domenica notte (la tromba marina del 2019 portò la caduta di oltre 5.000 alberi – tra pubblici e privati - di cui 1.000 nella pineta). La città in queste ore si sta interrogando su come poter affrontare questi fenomeni salvaguardando identità, tradizione e impresa turistica. Una scelta che richiederà studi e scelte che non saranno facili. Intanto è ancora in vigore la chiusura delle pinete e dei parchi alberati: si teme che i pini indeboliti cadano all’improvviso. È successo anche ieri mattina, in centro, a due passi da una scuola.

