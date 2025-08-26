Bufera Mille pini al tappeto

di Ilaria BedeschiCERVIA (Ravenna)SI contano i danni dopo la bufera romagnola. Il governatore de Pascale ha firmato ieri sera il decreto di crisi regionale: durerà sei mesi e in questo periodo la Regione potrà attivare risorse e procedure straordinarie per interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle aree colpite. Sono otto i Comuni interessati: Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini e Riccione.

Gli alberi sono al centro del caso dopo la tempesta. In particolar modo a Milano Marittima: i venti viaggiavano sabato notte ai 120 km orari e si è consumata una strage di pini. Domenica si diceva che ne erano stati spazzati via 265, ma il numero complessivo raggiungerà e supererà quota mille (abbattuti o da abbattere a seguito dei controlli).

Anche nella giornata di ieri si è proseguito senza sosta per ripulire le strade dagli alberi caduti. È in corso una verifica straordinaria per il controllo di stabilità dei pini; per il momento le verifiche sono concentrate nella zona più colpita (dalla V° alla XII° traversa) e poi ci si sposterà nelle zone limitrofe.

Intanto a Rimini si rompe un tabù sul futuro. L’assessora comunale Anna Montini ieri ha detto: "Sono caduti anche dai noi dei pini, col tempo potremo anche sostituirli con dei lecci".

Non solo alberi. Sempre a Milano Marittima sono decine le aree private coinvolte (case, hotel e altre attività) che avranno bisogno di un intervento e centinaia le auto distrutte o parzialmente danneggiate dalla caduta dei pini. Solo nel parcheggio di un hotel ne sono state danneggiati settanta.

Nonostante il contesto, definito ‘surreale’ nelle prime ore di domenica mattina, i turisti non sono fuggiti: anzi, in tanti sono rimasti stupiti per come si sono mossi rapidamente i soccorsi. Milano Marittima è quindi pronta a proseguire la stagione turistica. In queste ore la viabilità è quasi completamente ripristinata nelle strade principali e anche in diverse traverse.

Ma il problema è sempre e solo quello: gli alberi. Il patrimonio verde conta migliaia di esemplari e la città di Cervia, sui pini di Milano Marittima, fonda la propria identità. Da un censimento del comune di Cervia, a Milano Marittima sono 7mila le alberature pubbliche, escluse le pinete (dato aggiornato a dopo la tromba marina del 2019).

Ora il dibattito è proprio sui pini e non è facile scegliere il da farsi. Si spera in una soluzione di compromesso per salvaguardare il cuore di Milano Marittima (nata proprio ai primi del ‘900 come Città Giardino) e il cambiamento climatico che porta ad una intensificazione dei fenomeni meteo aggressivi. Infatti, solo negli ultimi anni sono stati diversi i fenomeni che hanno colpito la località: nel 2019, nel 2023 e poi, l’ultimo, di domenica notte (la tromba marina del 2019 portò la caduta di oltre 5.000 alberi – tra pubblici e privati - di cui 1.000 nella pineta). La città in queste ore si sta interrogando su come poter affrontare questi fenomeni salvaguardando identità, tradizione e impresa turistica. Una scelta che richiederà studi e scelte che non saranno facili. Intanto è ancora in vigore la chiusura delle pinete e dei parchi alberati: si teme che i pini indeboliti cadano all’improvviso. È successo anche ieri mattina, in centro, a due passi da una scuola.