Roma,9 marzo 2018 - Roma sta perdendo la sua battaglia contro le buche nelle strade. Dopo tante polemiche arriva come una mannaia la lettera inviata dalla Direzione dell'Unità Operativa Manutenzione Stradale del Dipartimento Lavori Pubblici del Campidoglio il 6 di marzo ai vigili e, per conoscenza, anche all'assessore competente Margherita Gatta.

"Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si è valutata l'ipotesi della chiusura al traffico veicolare di alcune strade della Capitale".

Dal Campidoglio però arriva un chiarimento: "L'ipotesi di chiusura delle strade è stata scartata dagli stessi tecnici del Simu, autori della prima comunicazione, grazie ai lavori di manutenzione programmati nell'immediato. La lettera, infatti, risale ad alcuni giorni fa e, ovviamente, non ha avuto alcun seguito - viene spiegato -. La stessa lettera è stata superata da un'ulteriore comunicazione interna degli stessi tecnici nella quale si è stabilito di intervenire nell'immediato con riparazioni del manto stradale

Gatta oggi ha incontrato le società di sotto-servizi, ovvero quelle che si occupano dei lavori per acqua, gas, luce e telecomunicazioni in città. Queste società si sono rese disponibili a collaborare con il Campidoglio per affrontare il problema delle buche a Roma, quindi fino a che perdurerà l'emergenza buche non procederanno ad altri scavi.

RISARCIMENTI - "Sicuramente sì, dove esistono gli estremi ci saranno sicuramente i risarcimenti, credo ci sia anche un'assicurazione". L'assessore ai Lavori Pubblici del Campidoglio, intervistato da '6 su Radio 1', ha rassicurato i romani coinvolti in incidenti causati dalle buche che si sono formate a seguito del maltempo di questi giorni scorsi.

Il comuna di Roma ha attivato un piano straordinario, Gatta spiega: "Questo piano prevede una prima fase con 17 milioni di euro. Abbiamo l'obiettivo di chiudere il maggior numero di buche possibili, considerato che il nostro primo dovere è quello della sicurezza stradale. Chiaro che questa è una situazione eccezionale a causa dell'ondata di maltempo. L'acqua, penetrando sotto l'asfalto, si è ghiacciata e lo ha spaccato ma se l'acqua riesce a penetrare vuol dire che l'asfalto non è stato mantenuto. Purtroppo quando piove è impossibile chiuderle con l'asfalto a caldo e bisogna procedere con quello a freddo ma è un tipo di chiusura limitata nel tempo, sappiamo benissimo che si riapriranno. Possiamo fare i controlli, noi andiamo in giro con una squadra che fa prelievi di asfalto. Gli asfalti andrebbero rifatti, abbiamo iniziato l'operazione 'strade nuove'. In più, stiamo anticipando la consegna di diversi appalti che riguardano il rifacimento di buoni tratti di strada per oltre 9 milioni di euro".

APERTA INCHIESTA - Secondo il Codacons lo stato disastroso delle strade capitoline potrebbe essere determinato dal bitume non a norma utilizzato per il rifacimento del manto stradale. Una perizia tecnica realizzata dall'associazione e diventata oggetto di indagine da parte della Procura di Roma. Le analisi richieste dal Codacons su un campione di asfalto stradale prelevato a Roma e realizzate da un laboratorio tecnologico specializzato in materiali da costruzione, hanno mostrato che la percentuale di bitume rilevata e riferita al peso della miscela risulta essere pari al 3,97 %. Un dato ben al di sotto dei limiti di accettazione Anas che vanno dal 4,5% al 6,1%. Secondo la perizia la scarsità di bitume nella miscela può essere la causa dell'apertura continua di buche nella capitale.

RAGGI - "Il ghiaccio e le piogge degli ultimi giorni hanno sgretolato l'asfalto già deteriorato in moltissime zone della città, creando un'emergenza sulle strade di Roma. Si tratta di una situazione eccezionale che richiede, come misura immediata, la riparazione puntuale ed urgente delle singole buche presenti su tutto il territorio". Ieri la sindaca di Roma, su Fb, aveva annunciato "la prima fase di un piano straordinario per avviare da subito l'esecuzione di lavori per circa 17 milioni di euro, con l'obiettivo di garantire la copertura di 50.000 buche in un mese, per una media di oltre 1.500 al giorno in tutta la città".

ROMA PAGA ANCORA NEVICATA 2012 - Mentre la giunta di Virginia Raggi vara il piano straordinario per chiudere le 50 mila buche censite assieme ai Municipi dopo l'ondata di maltempo delle scorse settimane, il Campidoglio sta ancora pagando per gli interventi di rifacimento del manto stradale effettuati dopo la nevicata del febbraio 2012. Il 6 marzo il Comune ha disposto lo stanziamento di 68 mila euro in favore della ditta che ha eseguito i lavori.

A NAPOLI, COLMATE 1600 BUCHE IN 347 INTERVENTI - Almeno 1600 buche colmate in 347 interventi portati a termine in questi giorni da 48 operatori del Pronto intervento stradale del Comune di Napoli a servizio delle dieci Municipalità e della Protezione Civile.

DADO SCHERZA SULLE BUCHE DI ROMA