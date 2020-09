The living legend, the italian strongman, the original italian stallion. Può un uomo essere un mito in America e un perfetto sconosciuto in patria? È la storia di Bruno Sammartino, nato il 6 ottobre del 1935 a Pizzoferrato, paese di mille anime nell’entroterra chietino. Infanzia complicata, la guerra, la fame. E il piroscafo preso a 15 anni per raggiungere con il resto della famiglia il padre emigrato in Pennsylvania, a cercare fortuna. Nessuno immaginava che quel ragazzino malnutrito sarebbe diventato un colosso dall’altra parte del mondo: il più grande campione nella storia del wrestling. Da Pizzoferrato a Pittsburgh, un gioco assonante del destino nei luoghi della sua vita. Dalla roccia del borgo sperduto alla metropoli dell’acciaio. Roccia e acciaio, la pasta di cui era fatto. Chi era in realtà Sammartino? Parlano i numeri. Il suo regno sul quadrato è durato 2.803 giorni consecutivi nel periodo 1963-1971, fino all’unica sconfitta della carriera. Trono riconquistato e tenuto stretto per altri 1.273 giorni. Per avere un’idea dell’impresa, basti citare il secondo nella lista all time: Hulk Hogan, notissimo anche da noi per le telecronache di Dan Peterson, è rimasto in cima al mondo 1.474 giorni. Un’inezia rispetto al gigante d’Abruzzo. Bruno ha fatto impazzire per 188 serate i 22mila del Madison Square Garden a New York: al botteghino soltanto sold out se c’era il suo nome in cartellone. Quando fu battuto da Ivan il terribile Karloff, gennaio 1971,...

The living legend, the italian strongman, the original italian stallion. Può un uomo essere un mito in America e un perfetto sconosciuto in patria? È la storia di Bruno Sammartino, nato il 6 ottobre del 1935 a Pizzoferrato, paese di mille anime nell’entroterra chietino. Infanzia complicata, la guerra, la fame. E il piroscafo preso a 15 anni per raggiungere con il resto della famiglia il padre emigrato in Pennsylvania, a cercare fortuna. Nessuno immaginava che quel ragazzino malnutrito sarebbe diventato un colosso dall’altra parte del mondo: il più grande campione nella storia del wrestling.

Da Pizzoferrato a Pittsburgh, un gioco assonante del destino nei luoghi della sua vita. Dalla roccia del borgo sperduto alla metropoli dell’acciaio. Roccia e acciaio, la pasta di cui era fatto. Chi era in realtà Sammartino? Parlano i numeri. Il suo regno sul quadrato è durato 2.803 giorni consecutivi nel periodo 1963-1971, fino all’unica sconfitta della carriera. Trono riconquistato e tenuto stretto per altri 1.273 giorni. Per avere un’idea dell’impresa, basti citare il secondo nella lista all time: Hulk Hogan, notissimo anche da noi per le telecronache di Dan Peterson, è rimasto in cima al mondo 1.474 giorni. Un’inezia rispetto al gigante d’Abruzzo.

Bruno ha fatto impazzire per 188 serate i 22mila del Madison Square Garden a New York: al botteghino soltanto sold out se c’era il suo nome in cartellone. Quando fu battuto da Ivan il terribile Karloff, gennaio 1971, la gente rimase in piedi dieci minuti, incredula e silenziosa: è successo davvero, pensavano, o è solo un sogno? Il sogno è stato lunghissimo. Sammartino è sceso dal ring a 62 anni nel 1987: l’ultima vittoria, in coppia con l’amico-rivale Hogan contro One Man Gang e King Kong Buddy.

"Sono stato da lui a Pittsburgh due volte – racconta Palmerino Fagnilli, sindaco di Pizzoferrato – e ho capito quanto fosse grande la sua leggenda laggiù. Da bambino ne avevo sentito parlare, avevo visto le immagini sui giornalini. Ma non pensavo a tanto. Era un omone idolatrato e rispettato. La gente gli chiedeva autografi e foto, lo fermava per strada. Quando è morto, il 18 aprile 2018, per una settimana il maxi schermo del Madison ne ha celebrato il nome a caratteri di scatola".

Una gloria nazionale, ignoto o quasi in Italia. Pizzoferrato, tre anni fa, gli ha dedicato una statua enorme nei giardini comunali. Sammartino, malato e reduce da undici operazioni, aveva voluto esserci. Un bagno tra la sua gente, accompagnato dalla moglie Carol e da Daniel, uno dei tre figli, anche lui wrestler. Si era commosso il vecchio leone. Il monumento, la targa sulla casa natìa, la salita di due ore sotto il sole alla Rocca Maltagliata dove era stato sfollato durante la guerra. E il discorso in una lingua speciale. "I dottori non volevano ma eccomi. Scusatemi se parlo solo inglese e pizzoferratese", aveva detto fra gli applausi. "Il mio cuore è qui, ovunque combattessi rivendicavo le radici". "Nella casa americana – aggiunge il sindaco – le chiavi di Pizzo sono al posto d’onore accanto a quelle di San Francisco, Tokyo e Auckland".

Serve un passo indietro, nel paese dove tutto è cominciato. "Devo ogni cosa – aveva raccontato Bruno dal palco, accanto alla statua – a mia madre Emilia. E’ stata l’eroe di noi figli, usciva di notte in un inverno terribile a cercare da mangiare. Stava via una settimana, non sapevamo se sarebbe tornata: c’erano tedeschi dappertutto". Giorni di guerra e paura. Ma anche i giochi con i compagni, le scampagnate, il salame e i biscotti. Papà era partito per la Merica, da lì mandava un po’ di soldi ogni mese. E a dare una mano pensava don Vincenzo, lo zio prete e imprenditore: aveva comprato le terre nella Valle del Sole dove fare il formaggio. La pastorizia però non dava da mangiare a tutti. Bisognava emigrare.

La nave, il viaggio in terza classe. Come Nick Fante, il padre dello scrittore John Fante, partito a inizio ‘900 da Torricella Peligna – a dieci minuti da Pizzoferrato – per fare lo spaccapietre in Colorado. Come Rocco Marcheggiano, al secolo Rocky Marciano, l’amico nato a Ripa Teatina, imbattuto re dei pesi massimi. Bruno era gracile, preso di mira per il suo essere italiano: Dago lo chiamavano con disprezzo. Il padre lo spedì in palestra, doveva irrobustirsi per difendersi dalla violenza di strada. Il ragazzo mise su un pacchetto di muscoli. C’era la fiera in città, un impresario lo avvicinò: vieni a combattere nell’arena, ti do dei bei soldi se metti a terra il mio scimmione. Fu il suo primo incontro.

"Avevo davanti un orangotango peloso, non sapevo come acchiapparlo. Dopo cinque minuti mi tirò un colpo. Mi arrabbiai, gli mollai un pugno nello stomaco e finì a terra. Ho guadagnato 50 dollari tutti in una volta, da carpentiere ne prendevo due al giorno". Aveva capito che la lotta era il mezzo per aiutare la famiglia. Con l’allenamento, le bistecche e dodici uova a colazione era diventato forte, fortissimo: spalle larghe e cuore grande. Lo chiamavano il supereroe buono. Predicava uno sport educativo, era impegnato nel sociale, faceva la guerra al bullismo e alla dispersione scolastica. Fu un idolo incontrastato, quando il wrestling era tanto agonismo e poco teatro. Non gli piacevano tutto quel circo e l’eccesso di spettacolarizzazione.

Aveva il culto del corpo atletico, l’ossessione della preparazione fisica. "Si era costruito una palestra nel garage a Pittsburgh. A ottant’anni, malgrado i malanni e le botte, correva per due ore al giorno. E faceva esercizi con manubri che io non riuscivo neppure a sollevare", spiega il sindaco. Aspro fu il contrasto agli anabolizzanti, che lo mise ai margini dello showbiz. Meglio farsi dei nemici che rinnegare i suoi principi. Macinava combattimenti in tutti gli Usa, anche sei a settimana. Poi le tournée in Giappone, Australia, Sudamerica.

"Era duro stare lontano per mesi dalla famiglia. Salivo sul ring per loro: i dollari della borsa li spedivo subito a casa". Fu il punto di riferimento non solo degli italo-americani, ma per tutte le minoranze: partito dal nulla, Sammartino era salito in vetta da solo. Springsteen gli dedicò un omaggio riconoscente in un concerto. Il padre della popstar Bruno Mars fece battezzare il figlio con il suo nome. Schwarzenegger impose alla federazione di accoglierlo nella Hall of Fame, spezzando il boicotaggio ai suoi danni.

La forza d’animo era pari alla forza fisica. Racconta il sindaco Fagnilli: "Aveva lottato nelle gabbie. Si era curato la bronchite con le sanguisughe sulla schiena. Dormiva in una vasca piena di ghiaccio. Le orecchie erano martoriate dai morsi degli avversari. Il braccio destro era una carta geografica di cicatrici: un tedesco mi tagliò sul quadrato con il cutter dandomi del traditore italiano, rispose al mio sguardo interrogativo".

Così, per paradosso, Pizzoferrato ha ritrovato il figliol prodigo subito prima della sua scomparsa. E intende onorarlo al meglio. Al paese sognano un museo con i mille trofei che ingombrano due piani della casa di Pittsburgh. Nella vetrinetta, all’ingresso del comune, c’è la prima cintura di campione del mondo. E una foto tenerissima: il gigante in tenuta da wrestler che abbraccia la madre, my hero. Il ricordo dell’ultima visita è in una frase: "Sindaco – mi chiese – che cosa è successo a chisto paese? Qui parlano tutti un italiano buono, chi sa se mi capisciono". L’hanno capito, l’hanno capito.