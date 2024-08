Brucia ruota panoramica. Oltre venti feriti a un festival di musica

Un incendio divampato su alcune vetture di una ruota panoramica, durante un festival musicale, ha provocato almeno una ventina di feriti nei pressi della città tedesca di Lipsia. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia locale precisando che il rogo è scoppiato nella notte di sabato coinvolgendo, in particolare, due carrozze della ruota gigante installata in occasione dell’Highfield Festival. Le fiamme, secondo quanto riferito, sono state rapidamente domate ma quattro persone hanno riportato gravi ustioni, una è rimasta ferita cadendo mentre altre 18 hanno inalato fumo e sono state ricoverate, ha detto il portavoce della polizia. Anche alcuni poliziotti e vigili del fuoco sono rimasti feriti durante le operazioni per spegnere le fiamme che hanno richiesto anche l’intervento di elicotteri.

L’Highfield Festival, sulle rive del lago artificiale Stormthaler, nella Germania orientale, è considerato il più grande festival rock indipendente e ogni anno attira migliaia di appassionati.