Brucia ancora il parco del Vesuvio. In centinaia dormono in strada

Un fronte del fuoco di tre chilometri, circa 500 ettari di vegetazione già distrutti, fiamme che hanno rischiato di lambire l’abitato del Comune di Terzigno facendo trascorrere la notte in strada a centinaia di persone. È la cronaca di un incendio di vastissime proporzioni che da venerdì sta divorando un fianco del Vesuvio. Per il momento non sono in pericolo case e persone ma il rogo, per essere domato, richiede – l’appello del governatore Vincenzo De Luca – lo stato di mobilitazione nazionale della Protezione civile. "Serve l’Esercito" hanno sottolineano dal Centro di coordinamento dei soccorsi in prefettura. Appello raccolto dal ministro Nello Musumeci: "Ho decretato – ha annunciato ieri sera – lo stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di Protezione civile".

Sulla zona del rogo sono stati impegnati per tutto il giorno sei Canadair della flotta nazionale e quattro elicotteri regionali, con oltre cento tra uomini e donne dei vigili del fuoco, volontari e altre forze dell’ordine a terra. Il timore è che basti un cambio di direzione del vento per sospingere il fronte verso zone abitate, come stava avvenendo venerdì notte. La colonna di fumo era visibile per decine di chilometri, dagli scavi archeologici di Pompei fino a Napoli.

I sentieri turistici e gli accessi alla sommità del vulcano sono stati chiusi, ed è stato chiesto all’Esercito di coadiuvare le polizie locali sia per la viabilità, sia per il rifornimento delle autobotti. Il prefetto Michele di Bari ha attivato il Centro coordinamento soccorsi e riunito il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, poi si è recato nella zona del rogo. Dai cittadini di Terzigno un’accusa: piccoli incendi nella pineta locale erano stati segnalati da cinque giorni, probabilmente sottovalutati fino al disastro divampato ieri, complici il vento e le alte temperature.