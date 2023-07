Brucia anche il Salento Fuga dalle spiagge, evacuati gli alberghi Fiamme nell’Ogliastra

Brucia tutto il Sud. Dopo la Sicilia, la Sardegna e la Calabria, tocca al Salento precipitare nel terrore per i roghi devastanti. Allarme soprattutto sul litorale di Ugento dove si è reso necessario evacuare un residence, bagnanti in costume e turisti in fuga dalle spiagge a ridosso di una pineta. Altri roghi a Marina di Corsano, dove è andata in fumo la macchia mediterranea, mentre nella zona tra Martignano e Zollino, le fiamme sono divampate, probabilmente, a seguito degli inneschi nelle campagne dei residui dei fuochi d’artificio esplosi per festeggiare San Pantaleone. Ore di paura ieri pomeriggio a Lotzorai, in Ogliastra, dove un incendio ha minacciato un campeggio e dove alcune case coloniche sono state lambite dalle fiamme fin dentro ai giardini.

Senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco. Da domenica sono stati effettuati 3.232 interventi tra Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna, dai 9.846 vigili del fuoco che si sono alternati nelle operazioni di soccorso nelle quattro regioni. Nel disastro della Sicilia, arriva una buona notizia. Trovato vivo Gianfranco Gurrisi, il pilota dell’elicottero caduto a Pantalica, nel Siracusano. "Era vicino a un muretto – dice l’ispettore Filadelfo Brogna, del Corpo Forestale –, abbiamo pensato a un miracolo, lo cercavamo da ore. Il suo elicottero era sparito nel nulla, tra le fiamme e la vegetazione. Temevamo il peggio". Tutto questo nelle ore in cui il governo annuncia – tra il malumore di Anci, l’associazione dei Comuni – che, nell’ambito della rimodulazione del Pnrr, intende trasferire sul programma RePower EU 15,9 miliardi assegnati ai Comuni, per piccole e medie opere, rigenerazione urbana e riduzione del rischio idrogeologico. In pratica spostare in avanti finanziamenti che potrebbero essere utili per consentire subito opere di resilienza sul territorio devastato da incendi e, in passato, da eventi alluvionali.

Anche dalla Chiesa l’estate di fuoco richiede interventi immediati: "Il volto della città e dell’intera Sicilia è sfigurato. Tutti noi sappiamo però che non si tratta di un’emergenza. Quello che è accaduto in questi giorni è l’esito ultimo di decenni di decisioni, di scelte, di gesti, di omissioni. La responsabilità di questo disastro ricade certo su chi ha avuto in mano la cosa pubblica, sulla politica", dice aspro l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice nel giorno in cui si fa la conta dei danni.

Dal governo arriva anche un ristoro per i turisti colpiti dal caos dei roghi. "Il ministro Santanchè ha presentato una proposta per i turisti che si sono trovati in Sicilia nel periodo più difficile: ci saranno 10 milioni di euro per il rimborso dei biglietti aerei e delle prenotazioni per quelli che sono rimasti privi di copertura. Si parte dal giorno in cui è andato in tilt l’aeroporto di Catania. Sarà istituito un apposito ufficio", annuncia il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. "Siamo in attesa che dalle regioni colpite arrivi non solo la formale richiesta dello stato di emergenza (alcune lo hanno fatto) ma anche la delimitazione della zona rossa e la quantificazione dei danni. Credo che la prossima settimana saremo in condizione di deliberare lo stato di emergenza e stanziare le prime necessarie risorse". Un punto che suscita l’attenzione della Regione Sicilia. "Stiamo eseguendo una prima, parziale, quantificazione dei danni subiti dal settore turistico – ragiona il governatore Renato Schifani - che inevitabilmente sta registrando grosse perdite in termini di presenze".

Nell’Isola intanto arriva Zucchero Fornaciari che fino domenica terrà quattro concerti: "Non vedevo l’ora di tornare a suonare qui e sono molto contento, ma il mio pensiero va a tutti i siciliani che in questo momento sono alle prese con i disagi provocati dagli incendi che stanno devastando il territorio, sperando che tutto possa risolversi al più presto. Lots of love, coraggio e aiuto".

Nino Femiani