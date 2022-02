Oltre 40 anni dopo l’iconica campagna della Calvin Klein, Brooke Shields infila di nuovo un paio di jeans e posa in topless per la Jordache (azienda di abbigliamento americana). Intervistata da People, la modella e attrice ha sottolineato che per le foto non ha voluto ritocchi. "È importante far vedere – ha spiegato – che questo è il mio corpo a 56 anni. È meglio essere onesti". La Shields aveva 15 anni quando posò per Calvin Klein alla fine degli anni ‘80. Paragonando le due esperienze ha detto: "Apprezzo di più quella di oggi. È un tale onore avere la mia età ed essere fotografata. Ne sento l’importanza". Ha anche aggiunto che ha lavorato duro per prepararsi, con sessioni di allenamenti dalle 5 del mattino con il suo personal trainer.

