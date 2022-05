Britney Spears, l’ultima confessione social "Ero incinta: ho perso il mio bimbo"

Dramma per la popstar americana Britney Spears: ha perso il bambino. La cantante, che un mese fa aveva fatto sapere ai fan di essere incinta, ieri ha annunciato la perdita del suo "bebè del miracolo" nella prima fase della gravidanza. "È un momento devastante per ogni genitore", ha detto la cantante di "Toxic", aggiungendo che lei e il fidanzato Sam Asghari continueranno a provare per "allargare la nostra bellissima famiglia". Britney ha 40 anni e sei mesi fa è stata liberata dal giogo della "tutela giuridica" del padre Jamie, che per 13 anni aveva controllato minuziosamente ogni aspetto della sua vita. La principessa del pop ha già due figli ora teenager, Sean e Jayden, dall’ex marito Kevin Federline. La gravidanza era stata il primo segnale della "nuova vita" della popstar, dopo che in novembre una giudice di Los Angeles le aveva finalmente dato ragione nella battaglia legale per essere liberata dalla "custodianship", un istituto legale che di solito si applica a persone molto anziane o non in possesso delle proprie facoltà mentali.