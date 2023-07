Britney e il selfie con la star del basket "Io, presa a schiaffi dalla security"

La pop star americana Britney Spears (nella foto), 41 anni, è stata spintonata e schiaffeggiata a Las Vegas dal personale addetto alla sicurezza del campione di basket Wembanyama dei San Antonio Spurs. La cantante, dopo avere avvistato il giocatore, ospite del suo stesso albergo, si era avvicinata per un selfie con la star, come una qualsiasi fan. "Non mi sarei mai aspettata di vivere una simile esperienza – ha raccontato sui social ancora sotto choc –. Gli addetti alla sicurezza del giocatore mi hanno dato uno schiaffo in faccia senza nemmeno guardarmi, davanti a tutti, facendomi quasi cadere a terra e facendo cadere gli occhiali. Nel locale c’era tanta confusione, così gli avevo dato un colpetto sulla schiena per attirare la sua attenzione. So che hanno detto che l’ho afferrato da dietro ma non è così, gli avevo semplicemente toccato la schiena".