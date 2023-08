Brindisi, picchia il padre che muore in ospedale. Figlio si suicida in un lido

Brindisi, 22 agosto 2023 – Un 36enne si è tolto la vita dopo aver appreso la notizia della morte del padre che aveva colpito con un pugno, facendolo cadere a terra e causandogli così un'emorragia celebrale mortale. La vicenda è avvenuta in provincia di Brindisi ed ha avuto come inizio una lite fra padre e figlio nella loro abitazione di Cisternino. Al culmine dell'accesa discussione, il figlio avrebbe colpito il padre con un pugno, facendolo così finire a terra, dove avrebbe sbattuto violentemente la testa sul pavimento. Trasportato all'ospedale Perrino di Brindisi, all'anziano era stata diagnosticata una grave emorragia cerebrale. Dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico, il padre era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove ieri è morto.

A poche ore di distanza della morte del genitore, il figlio, una volta appresa la notizia, ha deciso di suicidarsi. Il corpo del 36enne è stato trovato oggi nei pressi di un lido balneare di Sevelletri, nel Brindisino, dove il 36enne lavorava come guardiano. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Fasano.