Parigi, 28 aprile 2021 - La notizia è clamorosa perché è una svolta da parte della Francia: sette tra ex membri delle Brigate Rosse ed ex appartenenti ad altre formazioni terroristiche italiane che insanguinarono l'Italia negli anni di piombo sono stati arrestati stamani in Francia su richiesta dell'Italia (uno degli impegni del primo governo Conte fu proprio ottenere l'estradizione, impegno concretizzato ora dall'esecutivo Draghi), mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. Lo annuncia l'Eliseo. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni '70 e '80.

Chi sono

Gli ex brigatisti arrestati in Francia questa mattina sono in attesa di essere presentati al giudice per la comunicazione della richiesta di estradizione da parte dell'Italia. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative francesi, si tratta di Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, tutti ex delle Brigate Rosse; di Giorgio Pietrostefani ex di Lotta Continua e di Narciso Manenti ex dei Nuclei Armati contro il Potere territoriale.

Tre in fuga

Sono Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura gli ex br in fuga dopo l'operazione della polizia francese scattata questa mattina. Lo apprende l'Ansa.

La "dottrina Mitterand"

Fino a questo momento la Francia era stata un rifugio sicuro per molti italiani che negli anni di piombo avevano fatto parte di formazioni terroristiche. A lungo si è parlato della cosiddetta "dottrina Mitterand". Che tante polemiche ha creato nel nostro Paese (basti pensare alla vicenda di Cesare Battisti). Oggi la notizia degli arresti.

L'operazione

L'operazione, secondo quanto si apprende da fonti italiane, è stata condotta dall'Antiterrorismo della polizia nazionale francese (Sdat) in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol e con l'Antiterrorismo della Polizia italiana e con l'esperto per la sicurezza della polizia italiana nella capitale francese.

Rischio prescrizione

Nelle scorse settimane il prestigioso Le Figaro aveva posto l'accento sul rischio che alcuni degli ex terroristi italiani rifugiati in Francia potessero essere 'salvati' dalla prescrizione. In particolare la prescrizione interessa Bergamin e Di Marzio. Gli arresti di oggi potrebbero aver avuto un'accelerazione anche per questo motivo. E il 9 aprile il ministro della giustizia Marta cartabia ha incontrato il suo collega francese Eric Dupond-Moretti, chiedendo ufficialmente la consegna degli ex terroristi per i quali a maggio scatta la prescrizione.

Notizia in aggiornamento