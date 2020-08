Milano, 28 agosto 2020 - Flavio Briatore, positivo al Covid-19, sarà dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano domani mattina, lo rende noto l'Irccs di via Olgettina. Il proprietario del club Billionaire, dove tra staff e frequentatori sono risultati più di 63 casi, dovrebbe uscire tra 24 ore: le dimissioni "sono previste domani mattina. Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al coronavirus Sars-CoV-2".

Briatore, isolamento a casa di Daniela Santanchè

Svelato il mistero su dove Briatore trascorrerà il perido di cure in isolamento: a quanto riferisce l'agenzia Adnkronos l'imprenditore ha accettato l'offerta della sua amica Daniela Santanchè per passare la quarantena a casa sua. Ovviamente Briatore e la Santanchè non staranno sotto lo stesso tetto: il patron del Billionaire avrà a disposizione un'ala indipendente della grande abitazione milanese della senatrice di Fratelli d'Italia. Una scelta dovuta anche al fatto che, per le regole di sicurezza sanitaria sul coronavirus, non gli è consentito rientrare nella sua residenza di Montecarlo. Secondo alcune fonti gli stessi sanitari gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal San Raffaele.

Briatore a Mazzanti: "Ti vengo a cercare"

L'imprenditore era stato ricoverato per problemi diversi dal Coronavirus ed è risultato positivo al tampone in ospedale. Il suo caso aveva scatenato diverse polemiche, tra chi gli augurava la pronta guarigione, a chi, come dell'assessore comunale Claudio Mazzanti, che aveva scritto sui social: "Al mondo c’è una giustizia divina, vi ricordate cosa diceva Briatore sul Covid? Adesso vedrete che farà meno lo sbruffone". Ora, come riporta il quotidiano 'Il Resto del Carlino', a intervenire nella querelle è lo stesso Briatore che ha risposto a muso duro: "Spera nella giustizia divina ma se non funziona ti vengo a cercare. La mia funziona ti metto in quarantena".