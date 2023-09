Strage di Brandizzo (Torino): quelle 3 telefonate sotto la lente della procura

Brandizzo (Torino), 3 settembre 2023 – Nella strage alla stazione di Brandizzo (Torino), ci sono 3 telefonate sotto la lente della procura diretta da Gabriella Viglione. Ecco perché.

La notte della strage è documentatissima. Chiamate registrate ma anche telecamere. Si vede tutto quello che succede alla stazione.

La prima telefonata tra l’addetto di Rfi sul cantiere, lo ‘scorta-ditta’, e la sala operativa di Chivasso che doveva dare il via libera, è precedente alle 23.30. La seconda, tra le 24.46 e le 23.47, è interrotta proprio dall’orrore. Non è ancora arrivato il nulla osta per iniziare il cantiere eppure si sentono i rumori di chi sta già operando sui binari. Non solo: è tutto registrato dalle telecamere della stazione. La terza chiamata avviene dopo la strage. E sono urla disperate.

Strage di Brandizzo: un casco con un cuore rosso che sanguina davanti alla stazione

Il quadro dei fatti sembra davvero molto chiaro, proprio perché tutto ciò che è accaduto a Brandizzo è documentato da registrazioni audio e video. Quel filmato straziante racconta le ultime ore di vita di Kevin Laganà, 22 anni, Michael Zanera, 34, Giuseppe Sorvillo, 43, Giuseppe Aversa, 49, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni. Le telecamere hanno ripreso tutti i movimenti dei cinque operai. Doveva essere un turno di routine: non sono mai tornati a casa.

La domanda alla quale dovrà rispondere il procuratore capo Viglione, un'esperienza di 36 anni sul campo, è questa: perché gli operai hanno iniziato a lavorare per non avendo le autorizzazioni? Chi gli ha dato l’ordine di farlo? E quel comportamento era una prassi? Il procuratore capo ha dichiarato a Qn nei giorni scorsi con grande chiarezza: “Gli operai non hanno colpe, loro rispondono a chi comanda, non decidono quando andare a lavorare e dove”.