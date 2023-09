Brandizzo, funerali ancora senza data. Il papà di Kevin Laganà: “Saranno privati”

Vercelli, 16 settembre 2023 – Strage di Brandizzo: non c’è ancora una data per i funerali dei 5 operai rimasti uccisi. A sedici giorni dalla tragedia, questo dettaglio – straziante per le famiglie – racconta quanto sia complesso il lavoro degli investigatori per arrivare al riconoscimento.

Da quel che trapela, saranno seppelliti con cerimonie private e separate Kevin Laganà - il più giovane dei 5, aveva solo 22 anni -, Giuseppe Saverio Lombardo, 52, Michael Zanera, 34enne, Giuseppe Aversa, 49, e Giuseppe Sorvillo, 43.

Funerali ancora senza data per le 5 vittime di Brandizzo

"Kevin sarà seppellito a Vercelli dove è nato. La messa funebre si terrà in duomo”, racconta il papà Massimo, che sembra un fratello dei suoi figli, Antonino e Ke. Ragazzo amatissimo, continua senza sosta il pellegrinaggio degli amici e di chi gli voleva bene sotto il porticato della casa in corso XXVI aprile, nel quartiere della case popolari dove abitava anche Lombardo.

"Chiediamo giustizia”, ripete Massimo. Mentre in queste ore arrivano ancora brutte notizie. Perché RFI ha revocato tutti gli affidamenti alla Sigifer di Borgo Vercelli. E l’azienda ha appena comunicato di avere chiesto la cassa integrazione per 13 settimane per i 79 dipendenti, aggiungendo di non poter anticipare il sussidio, per mancanza di liquidità.

Per il sindacato dunque “i lavoratori rischiano, nelle prossime settimane, di aggiungere alla sofferenza per la perdita dei propri colleghi lacrime di disperazione”.