Incidente ferroviario a Brandizzo, la procura di Ivrea: “Gravi violazioni di sicurezza”

Torino, 1 settembre 2023 - "Dalle prime indagini emergono gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell'incidente". A dirlo è la procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione, in merito a quanto avvenuto alla stazione di Brandizzo, nel Torinese. "Ci sono profili di responsabilità per i quali saranno a breve indagate alcune persone", dice il magistrato che coordina le indagini sulla morte dei cinque operai della Sigifer di Borgo Vercelli travolti da un treno in transito alla velocità di 160 km orari sulla linea Torino-Milano.

La procura, che per il momento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, non esclude il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro.

Rilievi sui binari dopo l'incidente ferroviario a Brandizzo (Ansa)

I primi a essere interrogati, già ieri pomeriggio dopo le dimissioni dall'ospedale di Chivasso, sono stati i due macchinisti del treno, di 52 e 29 anni, entrambi residenti a Torino.

Tra le ipotesi al vaglio c'è un difetto di comunicazione. Secondo quanto detto da Fs: "I lavori, secondo procedura, sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel treno".

Il ministero dei Trasporti nominerà una commissione e aprirà un’inchiesta interna, secondo quanto annunciato dal titolare del dicastero Matteo Salvini.