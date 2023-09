Brandizzo, fissati i funerali. “Mi hanno restituito il portafoglio di mio marito, che emozione quel disegno della nostra nipotina”

Torino, 24 settembre 2023 - Lo strazio dell’attesa, il delicato e complesso lavoro di riconoscimento poi il via libera della procura. A un mese dalla strage di Brandizzo le famiglie dei 5 operai morti al lavoro sui binari della ferrovia potranno celebrare finalmente i funerali, la prossima settimana.

Saranno riti privati e separati. L’addio a Kevin Laganà, 22 anni, avverrà nel duomo di Vercelli, sabato; le messe funebri per Michael Zanera, 34 anni, e Giuseppe Saverio Lombardo, 52, si terranno in momenti diversi all’Isola, nella chiesa di Sant’Antonio da Padova; la famiglia di Giuseppe Aversa ha scelto la cattedrale di Chivasso, dove il 49enne era nato, poi la salma sarà portata a Borgo d’Ale, dove si era trasferito e dove sarà sepolto; Giuseppe Sorvillo dovrebbe essere seppellito a Brandizzo dove abitava, la famiglia sta decidendo il giorno in queste ore.

Giuseppe Saverio Lombardo con la moglie Barbara e la nipotina Sonia

Siamo entrati idealmente nell’appartamento di Barbara, moglie di Giuseppe Lombardo, nelle case popolari di via Rodi, a Vercelli. Con i fiori, i lumini, i pensieri d’amore che da un mese stanno tenendo viva la memoria di chi non è tornato a casa, quella notte del 30 agosto, era un mercoledì.

Dopo il dolore che stordisce, chiude lo stomaco e annebbia i pensieri, riemergono i ricordi di una vita insieme.

Signora Barbara, qual è il ricordo più bello di suo marito?

"Quando siamo diventati nonni per la prima volta. Sonia oggi ha 5 anni, lui la chiamava ‘ranocchietta’. Mi hanno restituito il suo portafoglio, l’unico oggetto ritrovato sui binari. Dentro c’era un disegno della piccola, lui non se ne separava mai”.

Voi due, una vita insieme.

"Avevo 14 anni quando ci siamo messi insieme, a 18 sono diventata mamma di due gemelle. Poi è arrivato il piccolino, lo abbiamo sempre chiamato così, oggi ha 19 anni. Ad agosto avevamo festeggiato le nozze d’oro".

Suo marito era un operaio esperto, lavorava da 23 anni alla Sigifer.

"Faceva spesso il turno di notte ma anche se era stanco la mattina alle 8 e mezzo puntava la sveglia e passava a prendermi, anch’io lavoro di notte, per un supermercato. Quello era il momento più bello, un rito, una piccola felicità. la colazione al bar e poi la spesa”.

Avete deciso la data del funerale? "Dovrebbe essere venerdì, non sappiamo ancora l’orario. La messa sarà all’Isola, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova. Lì hanno fatto la Comunione i nostri tre figli, lì abbiamo battezzato ‘il piccolino’”.

Resta sospesa quella domanda: perché in 5 non hanno sentito il treno? Che risposta si dà?

“Neanch’io riesco a darmi una spiegazione, chiediamo sempre ma non ci danno risposta. Anche per me è assurdo, non capisco. Di certo mio marito non lavorava con le cuffie. Ci penso tanto e spero che non abbiano avuto il tempo di capire quello che stava succedendo. L’unica amara consolazione in tutto questo è che sia stata una cosa immediata. Mi auguro che non abbiano avuto il tempo di comprendere nulla”. Con la famiglia di Kevin Laganà siete vicini.

"Conoscevo Kevin da quando era bambino, usciva con mio figlio. Una bravissima famiglia. Non oso immaginare il dolore di aver perso un figlio. Ma anche così ci sono stati sempre accanto, di sostegno”. Un mese in attesa del funerale, uno strazio. “Ma io tutti i giorni porto fiori e lumini a mio marito, qui sotto casa. In queste settimane è stata l’unica cosa che potevamo fare”.