Brancaleone (Reggio Calabria), 8 agosto 2018 - Tragico incidente a Brancaleone (Reggio Calabria) sulla linea ferroviaria jonica: un treno passeggeri ha investito una mamma e i due figli che attraversavano i binari per andare a mare. Morti sul colpo i due bambini, un maschio di 12 anni e una femminuccia di 6, mentre la donna di 49 anni è ricoverata in gravissime condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, i tre non si sono accorti del sopraggiungere del regionale partito da Catanzaro Lido e diretto a Reggio Calabria. Il macchinista ha tentato inutilmente di frenare il convoglio, ma non è riuscito a evitare l'impatto. L'incidente è avvenuto in contrada San Giorgio.

La famigliola, che vive a Milano, si trovava in vacanza nel paese calabrese di cui è originario il nuovo compagno della donna, separata dal marito e papà delle giovanissime vittime.