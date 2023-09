Bramito del cervo, 3 segreti del canto d’amore. Lo zoologo: ecco come cambiano i vocalizzi

Roma, 23 settembre 2023 - Bramito dei cervi in amore: ecco tre segreti spiegati dal professor Marco Apollonio, ordinario all’università di Sassari. Con una premessa: “La specie è in fortissimo aumento un po’ dappertutto, dalle Alpi agli Appennini alla Sardegna. La conferma ci arriva anche dai prelievi annuali, che stanno crescendo”.

Il bramito e i suoi… ‘dialetti’

Lo sapevate che esistono varietà ‘geografiche’ del bramito? Qualcosa che potrebbe essere paragonato ai nostri dialetti, insomma. “Diciamo meglio – spiega il professor Apolloni -: esistono caratteristiche del bramito che sono in genere sottospecie specifiche, se si registrano i suoni al Brasimone, sull’Appennino bolognese, poi ci si sposta in Sardegna e in Spagna, si scopre che ci sono frequenze e onde completamente diverse, come abbiamo verificato in uno studio. Dovute da un lato a questioni anatomiche, dall’altro molto probabilmente a questioni evolutive. Sorprendentemente in Nord America i wapiti, grossi cervi da 350 chili, fischiano”.

Che cosa significa la ‘tosse’ dei cervi

Ma c’è anche un altro vocalizzo che colpisce, un orecchio non addestrato potrebbe confonderlo con il grugnito del cinghiale: la cosiddetta “tosse dei cervi”. “I due vocalizzi legati alla riproduzione sono il bramito e la tosse – è la spiegazione affascinante di Apolloni -. La tosse è un’intimidazione che si usa o nei confronti dei giovani che si avvicinano troppo a un gruppo di femmine difese dal maschio o nei confronti di una femmina che vuole scappare dall’harem”. Ma la femmina non si fa impressionare? “Assolutamente no – sorride Apolloni -. La maledizione dei maschi di mammifero è sempre la stessa: sono più grossi, più aggressivi e più stupidi delle femmine”.

Il ruolo della cerva

Ma la cerva cosa fa? “La cerva continua a fare gli affari suoi – racconta il professore -. Tranne che nel momento dell’estro, finestra temporale di 24- 36 ore, quando accetta di accoppiarsi, naturalmente dopo aver scelto lei con chi. Perché l’investimento delle femmine di mammifero nella riproduzione è immensamente superiore a quello dei maschi. Quindi la femmina seleziona con attenzione il maschio con cui si accoppia per avere la certezza che le cose vadano bene”.