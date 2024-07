Bracciante morto a Latina, arrestato il titolare dell’azienda: “Singh Satnam poteva essere salvato”

Latina, 2 luglio 2024 – Con l'accusa di omicidio doloso è stato arrestato dai carabinieri di Latina Antonello Lovat o, titolare dell'azienda nella quale lavorava Singh Satnam, il 31enne indiano morto il 19 giugno scorso dopo essere rimasto vittima, nei giorni precedenti, di un incidente sul lavoro.

Si aggrava dunque la posizione dell’imprenditore “sulla scorta delle risultanze della consulenza medico legale”, come rende noto la Procura, che ha variato l'ipotesi di reato inizialmente configurata (omicidio colposo) ed ha contestato a Lovato il reato di omicidio doloso con dolo eventuale. “La consulenza medico legale – si legge in una nota della Procura – ha accertato che ove l'indiano, deceduto per la copiosa perdita di sangue, fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe con ogni probabilità salvato". Le condizioni del lavoratore dopo l'infortunio sono risultate talmente gravi da rendere evidente la necessità di un tempestivo soccorso.

Il 31enne aveva perso il braccio destro in un macchina rio avvolgi plastica a rullo trainato da un trattore, il quale gli aveva schiacciato anche gli arti inferiori. Ma, invece di essere soccorso, era stato abbandonato nei pressi della sua abitazione con il braccio tranciato, poggiato sopra una cassetta utilizzata per la raccolta degli ortaggi. Singh era poi stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è spirato poco dopo. Secondo l’accusa deve dunque ritenersi che la decisione di omettere il doveroso soccorso abbia costituito accettazione del rischio dell'evento letale ed abbia integrato la causa che ha direttamente determinato il decesso. Le indagi ni proseguono con l'obiettivo di valutare altri eventuali delitti connessi, con riguardo specificamente all'accertamento delle condizioni di lavoro.