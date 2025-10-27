Braccialetto elettronico in Consiglio comunale a Bolzano, Carlo Vettori (Fdi) indagato: “Maltrattamenti alla moglie”

Roma, 27 ottobre 2025 – Braccialetto elettronico per il presidente del consiglio comunale di Bolzano, Carlo Vettori (FdI). Lo ha deciso il gip di Bolzano, convalidando nell'udienza dello scorso 22 ottobre il provvedimento dell'allontanamento d'urgenza dalla sua casa familiare disposto dalla questura.

Il giudice ha accolto la richiesta della Procura di applicazione nei suoi confronti anche del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, con il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con i figli e la compagna, con applicazione del dispositivo elettronico. Nei suoi confronti si procede per maltrattamenti aggravati dall'aver commesso il fatto in presenza dei figli minorenni, lesioni aggravate per aver commesso il fatto contro la compagna convivente e danneggiamento. “Allo stato – sottolinea la Procura – sono tutt'ora in corso le indagini preliminari finalizzate all'accertamento dei fatti, con salvaguardia del principio d'innocenza fino al passaggio in giudicato della sentenza di eventuale condanna”.

Le dimissioni da presidente del Consiglio comunale

Ieri Vettori aveva informato il sindaco Claudio Corrarati della volontà di rassegnare le proprie dimissioni da presidente. Si sospenderà anche dal partito ma resterà consigliere comunale. Vettori in passato è stato consigliere provinciale della Lega e poi, dopo l'uscita dal Carroccio, commissario di Forza Italia, prima di passare a Fdi.

“Ho grande rispetto per le istituzioni che ho sempre rappresentato con impegno e decoro”, afferma in una nota. “In attesa che venga chiarita una situazione di divorzio famigliare delicata e privata, nel rispetto della privacy dei miei tre figli e delle Istituzioni, ho deciso di dimettermi dall'incarico di presidente del Consiglio comunale. Non permetterò all'opposizione di strumentalizzare una questione personale per mettere in discussione l'impegno ed i risultati del centrodestra al Governo di Bolzano. Non appena sarà ripristinata la verità – aggiunge –, sono certo potrò tornare a dare il mio contributo alla guida dell'aula consiliare”.

“Non sono un violento, non ho mai alzato un dito nei confronti di nessuna donna – conclude Vettori –, tantomeno sulla madre dei miei figli. Ringrazio il sindaco Claudio Corrarati e tutti i colleghi di maggioranza per le testimonianze di stima ricevute in queste ore. Ringrazio i miei colleghi di Partito, dal quale mi autosospendo in tutela dell'immagine di tutti”, conclude Vettori.