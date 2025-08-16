Botulino: c’è un nuovo caso a Cosenza

Cosenza, 16 agosto 2025 – Nuovo caso di botulismo a Cosenza. Il paziente, di cui non si conoscono le generalità, è arrivato oggi in pronto soccorso con chiari sintomi da intossicazione da botulino. Secondo le prime informazioni, avrebbe anche lui mangiato un panino all’ormai noto chiosco ambulante di Diamante, acquistato evidentemente prima che il furgone rosso venisse messo sotto sequestro, ormai 8 giorni fa. Come mai gli effetti si sono presentati così tardi? E’ contemplato nella casistica: secondo quanto riporta l’ISS (Istituto superiore di sanità), solitamente i sintomi del botulismo si manifestano fino a oltre una settimana dopo il consumo dell’alimento contaminato (anche 15 ore), anche se in media la sintomatologia compare nell’arco di 24-72 ore. Generalmente più è precoce più è grave la malattia.

E’ stato ricoverato in terapia intensiva: anche se le sue condizioni non sono gravi deve comunque essere monitorato.

Al momento sono 9 le persone ricoverate all’ospedale Annunziata, dopo i due pazienti morti: re in rianimazione e 6 nei reparti di area medica. Dimesso un bambino. Dallo scorso 5 agosto state curate in ospedale una ventina di persone di cui molte in terapia intensiva.

Le autopsie sui cadaveri di Tamara D'Acunto e Luigi Di Sarno hanno confermato come causa proprio l'intossicazione da botulino. Per la loro morte, oltre che per tutti gli altri casi di intossicazione sono indagate 10 persone, tra cui il proprietario del food truck di Diamante, tre responsabili delle ditte produttrici degli alimenti risultati inquinati dopo i controlli dell’Istituto Superiore di Sanità, cinque medici di due strutture sanitarie del cosentino e un medico del 118. Nell'inchiesta della procura di Paola, diretta da Domenico Fiordalisi, si ipotizzano a vario titolo i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.