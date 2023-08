Botta e risposta Tajani-Salvini

A lanciare l’ipotesi è stato il vicepremier Antonio Tajani, leader di FI, già mercoledì scorso su QN: privatizzare anche i porti per trovare risorse per la manovra. Replica l’altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini: "Non è nell’agenda del governo". E l’opposizione attacca: "Sono in confusione".